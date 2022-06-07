因5月認列房地產營收4.23億元，百和-KY（8404）7日公布自結5月合併營收10.53億元，年增16.87％，但累計今年前五月合併營收40.76億元，年減28.18％。

展望今年營運，百和-KY強調，公司將持續加強各產品線的拓展，不斷強化對於功能性、環保性產品，及醫療相關防護用品的研發力度，積極探索數位化轉型發展之道，藉由多元發展，確保公司業績持續增長，並持續就地運用較多元的籌資管道，以優化集團整體財務結構。