因5月認列房地產營收4.23億元，百和-KY（8404）7日公布自結5月合併營收10.53億元，年增16.87％，但累計今年前五月合併營收40.76億元，年減28.18％。
展望今年營運，百和-KY強調，公司將持續加強各產品線的拓展，不斷強化對於功能性、環保性產品，及醫療相關防護用品的研發力度，積極探索數位化轉型發展之道，藉由多元發展，確保公司業績持續增長，並持續就地運用較多元的籌資管道，以優化集團整體財務結構。
因5月認列房地產營收4.23億元，百和-KY（8404）7日公布自結5月合併營收10.53億元，年增16.87％，但累計今年前五月合併營收40.76億元，年減28.18％。
展望今年營運，百和-KY強調，公司將持續加強各產品線的拓展，不斷強化對於功能性、環保性產品，及醫療相關防護用品的研發力度，積極探索數位化轉型發展之道，藉由多元發展，確保公司業績持續增長，並持續就地運用較多元的籌資管道，以優化集團整體財務結構。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。