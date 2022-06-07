衛福部長陳時中日前撇沒規定24小時內就把染疫亡者火化，這讓醫院、殯葬業以及家屬都傻眼。國民黨立院黨團今天記者會上與染疫死者家屬王小姐連線，王小姐說，據她父親的看護說，她父親被裝進屍袋前，不僅沒給他穿回本來的衣物，尿布沒脫、針頭也沒拔掉，就被裝入屍袋，然後送去火化，「被當成醫療廢棄物」，她們接著就收到一張殯葬業者6萬元的收費單，相當心痛。

王小姐說，她父親上個月染疫入院，住院19天，30日過世，不能更換陪病家屬，其他家屬完全不能入院探視，她父親也不能踏出醫院，也沒收到病危通知，原本都以為他可以康復出院，最後卻是孤獨離世，發現他過世的，還是看護而不是醫護。

王小姐接著說，醫生親自告知她們，遺體要24小時內火化，家屬只能被迫配合，當她們再次見到父親時，已經是被層層保鮮膜包裹著的棺木，過程沒有錄影也沒有家人見證，令人疑惑「我親人真的死了嗎？」棺木裡是誰？穿什麼衣服？都無法求證。

王小姐向看護詢問後，看護說她父親裝入屍袋前，不僅沒給他穿回原本的衣物，尿布也沒脫，針頭也沒拔，就被裝進屍袋，聽到陳時中淡淡地說沒規定要24小時火化，就讓人覺得政府難道是在懲罰家屬不懂法令？

她也質疑政府跟殯葬業者的關係，她們無法選擇殮葬方式，被迫接受殯葬業者選擇的棺木，還有不近情理的收費，「被迫買單」，她父親被火化後她就收到一張繳費單，包括抬棺人員多少人等等，但家屬都沒看到，這樣子就要6萬，若是家境清寒的人怎麼辦？

王小姐感慨，她們不想造成社會困擾，所以都乖乖篩檢，但看到親人孤獨死亡，過世還要被粗暴對待，讓人覺得當初是不是不要這麼乖，乾脆就成為黑數，還有機會可以善終，「原來這就是守法的下場？難道政府鼓勵隱瞞病情？父親人生最後一哩路竟是被當成醫療廢棄物，政府對待我們的方式，給我們一輩子傷痛」。他希望政府可以承認錯誤，還給亡者公平正義。