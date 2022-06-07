吳青峰不僅是金曲歌王，在華語樂壇也是眾多天后最愛邀歌的對象。（環球音樂提供）

歐若拉《冰雪奇緣2》主題曲〈Into the Unknown〉，在YouTube創下4億次觀看紀錄。（環球音樂提供）

吳青峰睽違3個月在社群發文，標註挪威創作小天后歐若拉。（環球音樂提供）

已有三個月未有社群Po文的金曲歌王吳青峰，於昨日凌晨12點在社群上傳了二張手寫字圖片，分別為「吳青峰X歐若拉」以及「Ｑing Feng X Aurora」，相同的Po文同一時間也出現在擁有25億次串流記錄的挪威創作小天后歐若拉社群平台上，二人更同步關注彼此的社群帳號。吳青峰身為華語地區最具代表性的詞曲創作人物，歐若拉則是西洋樂壇獨樹一幟的創作精靈，並以《冰雪奇緣2》主題曲創下眾多排行紀錄，如今二人同步以露名不露臉的方式互相關注對方，後續合作火花令人期待。

來自挪威以空靈嗓音著稱的創作女歌手歐若拉（Aurora），不僅有著清新可愛的外表，年僅25歲其作品卻已累積全球25億串流次數，其中最知名的迪士尼動畫《冰雪奇緣2》主題曲〈Into the Unknown〉更在Youtube創下高達4億次觀看，甚至獲得奧斯卡與金球獎的提名肯定！

歐若拉於12歲發表串流神曲，16歲出道，被譽為樂壇30歲以下最傑出且最具才華的歌手，就連天后怪奇比莉（Billie Eilish）也曾於無數個公開場合上稱「歐若拉是我的創作繆思」、「因為她，我才成為歌手」歐若拉驚人的背景更是讓粉絲們高喊：「瞬間瘋掉！」、「這是什麼神仙組合！」、「大事要發生了！」、「一個冰雪一個聰明，這組合簡直“冰雪聰明”！」連許多西洋樂迷也紛紛暴衝求解答。

而在華語樂壇擁有好人緣的吳青峰，一度被網友譽為「每個成功的天后背後都有吳青峰」，此次好人緣觸角邁向國際，而且還連動彼此的社群平台同步發文，更讓對方直接使用青峰體手寫字，看來吳青峰的魅力沒有國界，連北歐小天后也能被他融化。