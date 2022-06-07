台南市白河區正值蓮花季，提早栽種的農民，已開始採收蓮蓬。（張毓翎攝）

台南市白河區正值蓮花季，提早栽種的農民，已開始採收蓮蓬，永安里長葉辛芳的「里長伯ㄟ店」，近來每天一群平均年齡逾70歲的「千歲團」阿嬤在門口將蓮子脫粒，再交由家庭代工脫殼等，可說是粒粒皆辛苦，葉辛芳說，今年蓮子的產量和價格均與往年持平，但今年肥料、人工採收等成本上漲，只能自行吸收，以求薄利多銷。

談到近來物價漲勢，葉辛芳嘆道，今年肥料、農業漲很凶，原本一包賣400、500元的肥料，今年漲到700元；此外，由於蓮子採收時，許多流程無法用機器取代，得透過傳統的人力方式進行，譬如這2周開始採蓮蓬，為了聘請到工人，每人每天的工資，今年隨著市場行情漲到1700元，否則搶不到工。

葉辛芳提到，後續蓮子脫粒、劃痕、去殼、脫膜、通心等階段，還要再找一批人工處理，雖然現在有電動機械剝蓮子，他仍習慣人力來處理剝採，食用也較安心，幸好每年都有固定配合的人手，但正因農村人口老化問題，未來也會擔心找不人幫忙這項作業。

葉辛芳說，即便今年蓮子成本上漲，不過販售的價格，依然與去年相同，畢竟來採買的民眾，大多都是他的老顧客，每年端午節過後，就會打電話來訂購，一漲擔心客人受不了。今年雨水充足，蓮子產量穩定，每天可以採收蓮子的量約100台斤，預計採收至7月中旬。