大陸國家醫保局、財政部等4部委近日發佈《關於開展2022年度醫療保障基金飛行檢查工作的通知醫保函〔2022〕24號》，檢查範圍為2020年1月1日以來，也就是過去2年半的醫保基金，範圍包含全大陸的定點醫療機構、縣區級醫保經辦機構，視情況可延伸檢查相關機構和參保人。大陸專家指出核酸檢測是此次重點，部分地方更已形成利益集團。

業內人士指出，此次大陸國家醫保局的突擊檢查，主要針對問題多發或輿論關注度較高的領域。醫藥戰略行銷專家史立臣表示，醫保基金的突擊檢查往年就有，但之前主要是包含如是否合理使用、騙保等，此次更加入核酸和抗原檢測，部分原因是之前有些區域用醫保基金支付核酸或抗原檢測等違規操作。此外，核酸檢測亂象應也在這次被查範圍內，坦言有些地方核酸檢測已經形成利益集團。

回顧從2020年開始，大陸核酸檢測領域市場迅速擴大。根據天眼查專業版數據顯示，2021年新增醫學檢驗相關機構437家，快速增長背後衍生種種亂象。

實際上，據北京房山檢察官方微信6日消息，檢察機關經審查後，對北京朴石醫學檢驗實驗室周某某等7人作出批准逮捕決定。

而之前在北京同樣因核酸檢測出現違法嫌疑的北京金准醫學檢驗實驗室、北京中同藍博醫學檢驗實驗室也都被立案調查，相繼被採取刑事強制措施，吊銷執業許可證、列入嚴重違法失信名單等整治。