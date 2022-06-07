國民黨立法院黨團副書記長謝衣鳯、總召曾銘宗（左）、書記長萬美玲（右）、副書記長洪孟楷7日召開「染疫死亡大體24小時內火化！家屬終生遺憾！」記者會。（劉宗龍攝）

究竟要不要24小時內火化？近期引發論戰。國民黨立院黨團總召曾銘宗今提出三點訴求，第一、染疫身亡者是否必須24小時火化必須規定清楚。第二、在防疫風險控管下，讓染疫身亡者從容走完人生最後一哩路，訂出相關SOP。第三、給親人見最後一面的機會，避免造成終生遺憾。衛福部長陳時中在處理這件事上必須有更多的溫度，更多的同理心。

曾銘宗指出，去年6月8日，內政部次長陳宗彥說大體必須24小時火化，陳宗彥是殯葬業的主管機關，他講話不用算數？產生重大爭議還推給殯葬業者，真的不負責任，國民黨團給予嚴厲的譴責，陳時中身為指揮官不要高高在上，不要不知民間疾苦。

國民黨團書記長萬美玲表示，現在確診遺體真的非常多，很多遺體待火化，試問没有說24小時火化，為什麼不能讓家屬跟親愛的家人好好說再見？陳時中到現在還想甩鍋，陳時中有必要出來說清楚講明白。否則過去被快速火化的家屬情何以堪？殯葬業者也在問，盡快什麼叫盡快？家屬也在要求不想這麼快，讓殯葬業者何去何從？

黨團副書記長謝衣鳳表示，所有亡者的家屬、殯葬業者、地方衛生局人員、鄉公所人員想要詢問指揮中心說火化的規定到底是什麼？標準的流程到底是什麼？一只模糊的公文傷害了多少的家庭、多少人？讓多少的基層公務員、殯葬業者來替指揮中心背黑鍋。前幾天疫情指揮中心也表示應讓家屬見最後一面，但是連見最後一面的標準流程是什麼都沒有。

黨團副書記長洪孟楷表示，火化之亂到現在已是第4天，過去這兩年多來，因為染疫確診死亡的這些亡者家屬的心聲，他也轉達一名家屬的陳情，該名家屬說，「陳部長的一句，好的，不用24小時內火化，瞬間我背負了不孝兩個字，阿公已成灰是事實，我再怎麼幫他申冤換來的是我們投訴禮儀社。」