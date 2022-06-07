林男痛心表示，台灣的司法從未針對酒駕肇事者判死刑，希望看到台灣首例，用來遏止相關事件不要再發生。（袁庭堯攝）

高雄38歲黃子洋去年底無照酒駕、高速撞上林姓男子一家4口，害林妻傷重不治，2名女兒重傷，被依殺人罪起訴。高雄地院今日開庭，黃男竟稱林男一家「突然衝出來」還他剎車不及撞上，坐輪椅的林男當庭氣哭、飆罵黃「說謊！對得起良心嗎？」還求要求法官重判，希望看到台灣酒駕殺人判死刑的首例，高雄地院將於7月1日宣判。

去年12月26日晚間，林男一家4口手牽手跨越愛河旁的路口，突然被黃男駕駛的BMW高速撞上，造成林男全身多處骨折，范姓妻子當場重傷不治。15歲大女兒全口牙被撞斷，14歲小女兒雙腿骨折重傷。

檢方起訴指出，黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人致死傷，以「殺人罪」起訴。

該案先前開庭時，黃男一度當庭對林男家屬下跪磕頭道歉，還強調自己名下有一房產權狀，願意出讓房產彌補林男一家的損失，但後來又被爆出疑似脫產的爭議。

黃男今辯稱，雖然自己早年有兩次酒駕前科，但近十年來早已沒有酒駕的紀錄，反而還常常勸朋友「喝酒不開車」。事發當天，他也不知道為什麼自己會不顧朋友勸阻、搶下鑰匙開車上路。經過事發路口時，他記得並沒有逆向，突然看到林男一家竄出，重踩剎車時已為時已晚。

「明明可以撞上汽車！為什麼選擇撞上我們！」全身仍戴著護具、坐著輪椅出庭的林男聽完黃男陳述，氣到哭出來，怒批明明就有路口監視器影片為證，黃男還敢說謊。

林男強調，當時路口已有兩台汽車停下來要讓他們一家先過馬路，黃男卻狂飆時速93公里，直接逆向繞過停等的汽車，卻驚見自己就要和對向汽車迎面撞上，此時竟把方向盤一偏，朝他們一家直接撞擊而來，害他們閃避不及。

當庭法官也問及雙方協調賠償的進度，林男認為黃男毫無誠意，寧願黃男把房子交由法拍，也不敢讓黃男自尋買家拍賣。林男認為，這樣至少能確保自己的權益。黃男辯護律師強調，絕對有誠意解決問題，也尊重林男一家的決定，盡快將房子賣出、賠償林男一家。

走出庭外，林男面對媒體，強調自己已經家破人亡，現在也無法工作，收入幾乎是零，卻為了打官司、已斥資30多萬，每周還要回診復健、看心理醫生。大女兒嘴部傷勢嚴重，牙床多處骨折，矯正之餘還得拔除健康的牙齒，更要等成年後才能植牙，至今進食仍相當痛苦，臉上的傷疤還得不斷雷射治療，小女兒須持續復健。

「她們明明很想媽媽，到現在還是不敢跟我說，怕我難過。」林男痛心表示，台灣的司法從未針對酒駕肇事者判死刑，希望看到台灣首例，用來遏止相關事件不要再發生。