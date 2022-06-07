憂鬱症、酸民文化、視障者等議題常受討論，但大眾對其較缺乏正確認知，台灣師範大學設計系畢業生打造畢業展《BŪ-BŪ ROOM》，結合平面、多媒體、產品及室內設計等專長，打造10件作品討論這些社會現象，其中甚至包含以VR技術體驗憂鬱症患者內心，引導觀眾與其溝通與理解。

台師大設計系畢展團隊解釋，展覽名稱之所以取作《BŪ-BŪ ROOM》，發音來自於台語「霧霧（BŪ-BŪ）」，形容對眼前感到朦朧、看不清的意思。創意以此發想，藉由設計手法，引導觀者透過感官或內心體驗，貼近被「雜霧」所蒙蔽的事物。

本次展出作品包含：打造故宮創新觀展體驗的《文物旅行》、探討魚類生態保存議題的《噗哧魚》、以「城市自除餘」為概念的未來產品《B. Soldier》、透過反社會概念推測酸民文化的《酸怪培育社》、討論資訊時代習慣以標籤化理解事物的《是線索集》、讓視障者體驗廟宇文化的《廟學堂》、針對視障者開發桌遊 《FINGER WALKS》、為新一代設計的都市澡堂文化構想《霧嶼》、 為現代人為享受孤獨、獨自暢飲的隱密酒吧空間《月下獨酌》，還有以主觀視角切入，透過VR體驗憂鬱症患者內心的《涕川暗流》。

針對展覽主題涉及諸多社會現象，團隊特別說明，像是網路時常出現酸民現象，因此在《酸怪培育社》當中，藉由「酸人」與「被酸」的心理實際體驗、與「酸言」的實際氣味模擬，使得觀者了解酸民博取關注的自卑情節與被酸產生傷害的矛盾。

另外關於《涕川暗流》作品，團隊提到，有感憂鬱症總被社會大眾誤解、甚至汙名化，因此從同理的角度出發，從第一人稱視角體驗，以擬真聲響以及3D動畫，將患者的內心世界具象化，揭開憂鬱症的生活面紗。

本屆指導教授由日籍教授長友大輔和廖偉民教授指導。廖偉民指出，因應國際趨勢與產業界設計需求，台師大設計系授課已跳脫傳統分科方式，學生畢業製作不再是單打獨鬥的個人作品，而是團隊成員運用各自設計專長合作，跨域整合平面、媒體、產品、室內設計。

廖偉民也強調，學生在動手創作實體作品前，必定透過閱讀相關研究文獻、田野調查以及專家訪談之後，藉由整理與分析，讓議題與解決案更加清晰，更能深入探究議題根源。

台師大表示，本次展覽自6月7日至12日於「濕地｜Venue」展出，並藉由華碩、朕宏兩家企業協助，使學生的設計成果貼近實務設計專業品質。