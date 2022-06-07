中華職棒重回6隊規模！已經準備多時的中職第6隊台鋼雄鷹，將於明天（8日）正式舉辦加盟記者會，未來將以高雄澄清湖棒球場作為主場，並會公佈更多球隊相關資訊。

中華職棒大聯盟在會長蔡其昌上任後，致力於提升整個職棒環境，讓更多企業願意投入，也看到重回6隊規模的曙光，台灣鋼鐵集團於今年3月2日正式簽署加盟意向書，4月1日遞交營運企劃書，最終在4月27日經由中職常務理監事會議審查資格後，公布隊名為「台鋼雄鷹」。

台鋼雄鷹之前也已經公佈過主視覺色系採用綠色，和中職目前5隊有明顯區分，也和同樣有使用綠色的高雄市市徽有所連結，盼從高雄出發，站穩腳步，明天的加盟記者會可望看到嶄新的隊徽。

除了明天的加盟記者會，台鋼雄鷹還會在6月13日、15日於澄清湖棒球場舉辦新人測試會，線上報名將於6月8日中午12點截止，測試會採實戰方式，除了投打對決，球員還須下場守備，讓球團更了解球員表現，錄取選手將獲台鋼雄鷹球團推薦，具備2022中華職棒年度新人選拔會資格。