新竹縣長楊文科（右二）6日北上領取媒體調查施政獎項，與會者有不少全台縣市首長。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣長楊文科7日上午主席縣務會報，過程中出現微喘情形，結束後快篩陽性確診，隨即暫停所有公務行程，並返回公館休養，目前暫無大礙。不過楊文科昨日才北上獲頒媒體調查之施政滿意度獎項，與會者有包括新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚等縣市首長。

楊文科日前因夫人甘秀美確診而配合0＋7自主防疫，按照規定外出須有2日內快篩陰性，7日上午快篩陰性後至縣府開會，10時許會後突然覺得身體疲累、呼吸稍喘，主動回住處自行快篩，結果呈現陽性，立即取消所有行程，隨即透過視訊診療確診，並由醫師開立藥物，同時開始7＋7居家照護隔離。同住家人不重複匡列，維持原0＋7或3＋4隔離措施。

新竹縣衛生局說明，甘秀美本月4日快篩陽性，同住家人包含楊文科在內共3人因打滿3劑疫苗，實施0＋7自主防疫措施，其餘3名同住孫子則執行3＋4措施。楊文科在7天自主防疫期間快篩陽性確診，轉為確診者居家照護7＋7措施，接觸者不再重複匡列，維持原措施。

楊文科目前身體些許不適、疲憊，目前已看過視訊門診並取得藥物，在公館展開居家照護休息中。楊文科透過幕僚向鄉親報平安，雖然行程皆取消，但縣政工作和會議仍會居家辦公，透過視訊隨時關心，實體會議和對外行程則交由副縣長和祕書長協助。