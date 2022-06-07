31歲吳姓網紅上月中離奇猝死在金牌經紀人蔣承縉的住宅，蔣6日透過律師發表聲明，表示自己為報案人，將積極配合檢警調查釐清吳男的死因。稍早，吳男的Instagram被網友搜出，吳男樂於在社群分享出遊的燦笑照片，不少網友也湧入其最後一篇貼文哀悼，表示一路好走。

透過吳男的社群帳號可見，吳男擁有1.4萬名粉絲追蹤，外型帥氣，身材健美，版面清一色都是在戶外拍攝的照片，形象十分陽光，最後一篇貼文停在去年11月慶祝30歲生日，未料吳男上月中驟然離世，不少親友湧入其最後一篇貼文哀悼，痛心表示一路好走。

吳姓網紅外型帥氣陽光，社群版面上清一色都是戶外活動的照片。（圖／翻攝自當事人Instagram）

吳男的親友與粉絲獲悉其死訊後，紛紛在貼文留言悼念。（圖／翻攝自當事人Instagram）

回顧此起案件，警方上月間獲報知名經紀人蔣承縉位於大安區的住宅，上月14日發生死亡案，蔣報案稱31歲的吳姓男網紅，到他家過夜，隔天卻全身僵硬躺在床上死亡。檢警相驗遺體，沒在死者身上發現外傷，初步排除他殺嫌疑，至於酒精或其他藥物反應，將待詳細驗屍報告出爐後，再由檢方指揮偵辦方向。

據指出，死者曾在蔣家飲酒，者酒後躺在床上時一度精神異常、歇斯底里吼叫，蔣疑似以為對方只是酒醉，隔天才發現吳已經死亡，趕忙報警。此外，吳姓網紅的母親到警局報案時神情冷靜，對於兒子離世感到錯愕，盼網檢警能釐清確切死因。

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