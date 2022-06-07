麥當勞品項眾多，是許多民眾的最愛，一名男網友表示，每次去麥當勞只點麥香魚，因此對麥香魚瞭若指掌，他自稱是麥香魚專家，在網路分享麥香魚的3個秘密，包括起司只有半片、麵包是用蒸的、是1963年推出的長老級漢堡，貼文曝光，網友也說，「去麥當勞點麥香魚的人才是真行家」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》自稱是麥香魚專家，因為去麥當勞點餐，幾乎都是買麥香魚。他分享麥香魚3個會讓人感到意外的Point，如麥香魚從推出至今，裡面的起司只有半片，根據國外的網站顯示，麥當勞不希望起司的味道蓋過鱈魚，所以只夾半片，他希望日後購買麥香魚的網友別再誤會是偷工減料。

男網友表示，每次去麥當勞只點麥香魚，因此對麥香魚瞭若指掌，他自稱是麥香魚專家。（圖／翻攝自Dcard）

第二為麥香魚的麵包體是麥當勞眾多漢堡品項中，唯一一個用蒸的，其他則是用烤的，原PO說，他詢問在麥當勞打工的麥袍，對方說因為蒸熟的過程中，蒸氣會讓麵包自然膨脹，看起來會更加Q彈且光滑。

第三是麥香魚是麥當勞1963年推出的長老級漢堡，而大麥克則是1965年才上市，原PO表示，身為麥香魚粉絲，知道這件事真的感到很驕傲，因為麥香魚在麥當勞可是漢堡中的大前輩，他開心地說，「現在早餐也買得到麥香魚了」。

貼文吸引許多網友及同好留言，「麵包竟然是用蒸的，難怪那麼軟」、「原來起司只有半片？今天才知道」、「去麥當勞點麥香魚的人才是真行家」、「麥香魚真的美，美到18禁」、「手會不由自主的摸著那平滑的麵包體」、「半片起司的問題真的是要被問瘋，真的一直都是半片」、「早餐開賣麥香魚真的是本月最幸福」、「快60歲了，是麥香魚奶奶了吧」。