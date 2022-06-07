蘇貞昌視察台大醫院金山分院。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今（7）日上午至台大醫院金山分院視察，並慰勞醫護同仁，金山分院院長張志豪向蘇貞昌簡報，除報告新冠肺炎疫情期間院方作為外，也已在規畫興建第二醫療大樓，需要中央及地方政府協助。蘇貞昌承諾，將以專案支持第二醫療大樓興建，經費由中央補助，也請新北市府加快行政程序。

蘇貞昌致詞時談起成立金山分院的淵源，他在擔任台北縣長時核准最多醫院，除金山分院，還包括雙和醫院、新店慈濟醫院、淡水馬偕醫院、板橋國泰醫院、永和耕莘醫院等，而金山分院這所醫院就是要由他來負責，當年的第一期，現在第二期，他相信人生的劇本是命定的，新北市的財政負擔很緊他知道，錢不用新北市出，由中央出。

蘇貞昌表示，今天特別來謝謝醫護同仁，這段期間全國同胞一起努力，第一線的醫護人員很辛苦，中央地方合作，我們已經來到最後的關鍵戰役，希望再一起努力，讓台灣能夠趕快跨過去，恢復正常生活。