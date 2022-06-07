宜蘭縣五結鄉的西瓜等農作物，受5月中旬霪雨影響，造成裂開、水傷、腐爛等情形，損害非常嚴重。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙昨（6日）傍晚邀集農糧署東區分署宜蘭辦事處、花蓮區農業改良場蘭陽分場等單位至田區勘查及關心農民受災情形，為農民爭取農業天然災害現金救助，以減輕農友損失及負擔。

宜蘭縣長林姿妙昨（6日）傍晚邀集農糧署東區分署宜蘭辦事處、花蓮區農業改良場蘭陽分場等單位至田區勘查及關心農民受災情形，為農民爭取農業天然災害現金救助，以減輕農友損失及負擔。

宜蘭縣五結鄉的西瓜等農作物，受5月中旬霪雨影響，造成裂開、水傷、腐爛等情形，損害非常嚴重，宜蘭縣長林姿妙昨（6日）傍晚邀集農糧署東區分署宜蘭辦事處、花蓮區農業改良場蘭陽分場等單位至田區勘查及關心農民受災情形，為農民爭取農業天然災害現金救助，以減輕農友損失及負擔。

林姿妙表示，因近期天候不穩定，連續降雨又放晴，使五結鄉西瓜損害嚴重，西瓜一年僅一收，此次使果農整年心血付諸流水、損失慘重，看了真的很不捨，為減輕農民損失及負擔，已指示農業處盡速組成勘災小組確認災損狀況，若符合救助標準，將盡速啟動農業天然災害現金救助程序。

宜蘭縣政府農業處指出，依五結鄉公所詳報的資料，西瓜種植面積約53.21公頃、被害面積約30公頃、損害率約6成，另外洋香瓜種植面積約1公頃、被害面積0.6公頃、損害率8成。

縣府已邀集花蓮區農業改良場及農糧署東區分署宜蘭辦事處組成勘災小組，將在近日至受災田區進行勘災，若達農業天然災害現金救助標準，西瓜每公頃救助6萬2000元、洋香瓜每公頃救助8萬元。

五結鄉農會總幹事游偉榛表示，看到現場的西瓜都已裂開，所有瓜果幾乎沒有完整的，農民損失這麼慘重，以農民成本來講，1顆西瓜就有150元的成本，以一甲地來說，200顆成本就需30萬，還不包括人事成本、肥料及用藥部分，故農民的損失不只有30萬，懇請中央能把補助金額提高，幫助農民。

果農郭先生指出，去年這時候大豐收，獲利200萬左右，今年氣候這麼糟糕，約8成的西瓜都裂開不能賣，已損失160萬元左右，剩下2成還不見得能完全採收，需再觀察2至3天，盼政府能多點補助，不然今年真的賠光光了。