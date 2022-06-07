金馬影后謝盈萱今（7日）在社群網站寫下長文，分享凍卵手術的過程和心情，她直呼：「把整個療程當成四十二歲一個值得紀錄觀察的經歷」，謝盈萱表示，最需要強大心理建設，是親自動手幫自己打針，儘管整個療程僅需2個多禮拜，但仍讓謝盈萱感受到身體的細微變化，而謝盈萱也坦言，她感受到女性身體一直以來的侷限，對於凍卵，她則認為：「重點不是要力抗什麼，而是從古至今嚮往著能夠為自己選擇什麼」。

謝盈萱今年做不少嘗試，剛考完駕照的她，稍早在網上透露去凍卵，謝盈萱還說：「我嘗試把整個療程當成四十二歲一個值得紀錄觀察的經歷，也儘量定調為獨身女性可以從頭到尾自己搞定，全程不需要人陪同的凍卵計畫」，唯一需要心理建設的，就是親自動手幫自己打針。

謝盈萱也說：「現在的發明非常人性，有些針劑設計得越來越操作簡易，只要時間一到，看著影片教學，手握針筒捏起肚皮，一針下去就可以不讓所有的努力前功盡棄」，唯獨破卵針她還是下不了手，最後跑到診所請專業醫護人員幫忙。

儘管整個療程僅需2個多禮拜，但仍讓謝盈萱感受到女性身體的細微變化，例如身體的腫脹感，就類似懷孕初期的症狀。而謝盈萱貫徹原則，就連最後的取卵，她也是一個人前往，謝盈萱還幽默說：「基本上都沒有過多身心的負擔，診所還附上了兩份熱騰騰的輕食，一份是給陪診的親友準備的，但當天我是自己獨行，所以很開心的把兩份餐點全部嗑完。」

謝盈萱把凍卵形容成「自己版本的《陰道獨白》」，她的心態正面又積極，「站在2022的現代觀察著這所有的一切，尤其近年國際上可見對於子宮的自主權在律法上進行各種角力，立場各據一方，處在這樣的時期，也同時感受到女性身體一直以來的侷限，重點不是要力抗什麼，而是從古至今嚮往著能夠為自己選擇什麼」，最後她還開心表示，自己在42歲有了新的探索。