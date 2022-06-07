民進黨有意徵召衛福部長陳時中，傳出黨中央正在等待疫情緩趨緩後，正式提名陳時中。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，民進黨身為執政黨，不是在等誰，是先把疫情處理好，才進行選舉作業，避免有心人士刻意操作。身兼民進黨發言人的民進黨團副幹事長林靜儀說，提名黨部有自己的步調，目前為止，著重民眾希望好好處理防疫政策等需求。

民進黨台北市長人選遲遲未提名，外傳黨中央在「等一個人」，就是在等陳時中，鄭運鵬表示，疫情期間社會仍有恐慌的情況下，選對會等提名作業，目前黨中央都沒有進行，主要是等疫情趨緩，執政黨在才會啟動選舉作業。

對於其他政黨積極布局年底選戰，鄭運鵬說，民進黨是執政黨，在疫情期間，還是先讓疫情指揮中心、行政院好好把疫情處理好，在進行選舉作業，這和陳時中沒有關係，這是疫情下所做的政治判斷。

林靜儀補充說明，各縣市所提名的候選人，黨部有其評估，過程中沒有因為特定人做制度或評估制度的修改。

此外，國民黨前台北市議員羅智強，昨天突然宣布退選桃園市長，引發各界議論。對此，有意爭取代表民進黨參選桃園市長的鄭運鵬表示，他尊重國民黨對於桃園市長的意願，但從這次事件可以看出來，國民黨不尊重羅智強，跟民進黨沒有關係。