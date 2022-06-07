７日縣長王惠美親自走訪商圈，拜訪青年創業家，還化身金牌推銷員，推薦大家一起支持青年創業，也能走走逛逛永樂街。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府為了扶植青年創業，推動「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，租金補貼協助青年人展店圓夢，首批計畫8家青年創業店家已全數進駐，7日縣長王惠美親自走訪商圈，拜訪青年創業家，還化身金牌推銷員，推薦大家一起支持青年創業，來走走逛逛永樂街。

彰化縣政府補助進駐永樂商圈的創業青年，可享租金半額補助1年，每月最高可領到2萬，目前徵選補助的8家青年業者展店，已經進駐永樂商圈，包括有源味食在、啟航通訊、七味燒炭烤便當、得正烏龍茶、喃喃字旅、樂米花藝、紙有為你、煒筌工作坊等新興餐飲與藝術店家。

王惠美表示，鼓勵青年創業進駐永樂商圈，不僅可以協助青年創業，還能帶動整個永樂商圈的人氣，透過租金的補助，讓青年在永樂商圈展店，補助青年一半店租，不管是5000還是1萬都可以來申請，另外創業的部分也有每人最高30萬的創業獎勵補助。

王惠美說，只要設籍彰化縣18至45歲青年，參加過創業研習課程答時數達30小時，就能提案申請青年創業獎勵補助，希望能鼓勵青年朋友返鄉發展，縣府也陸續盤點歷史建築或老屋，修繕後提供給青年創業，結合歷史、文創、空間等，讓青年創業無負擔。

「得正烏龍茶」創業青年洪晟翔表示，創業初期有縣府幫忙，對年輕人來說是很大的幫助，加上現在投入創業的成本比以往都高，感謝縣府減輕他們的負擔；「紙有為你」創業青年王浩宇也說，感謝縣府的補助與資源，真的大大減少租金與創業上的壓力。