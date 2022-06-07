疫情期間通貨膨脹數據本就居高不下，加上烏俄戰爭爆發後，大宗商品價格攀高，許多專家擔憂會重演1970年停滯性通貨膨脹的狀況，不過有外媒分析指出，觀察3大領域包括半導體、航運以及化肥的價格都出現降溫跡象，代表通膨可能已觸頂。

美國財經媒體報導，自去年年中以來指標性晶片價格已下跌14%，目前僅為2018年7月高峰的一半，影響所及包括以下產品像是筆電、洗碗機、LED燈泡及醫療設備等的成本。

而在貨運價格部分，自2021年9月觸及歷史高點以來，也下跌26%，另外可用來衡量全球食品通膨走勢的北美化肥價格，也較3月的歷史高點下跌24%。

澳盛銀行(ANZ)亞洲研究部主管Khoon Goh指出，已有跡象顯示通膨年增率即將轉折向下。他說，觀察貨櫃運費下滑，以及採購經理人指數當中的供應商交貨時間縮短，意味著今年物價壓力可望減輕；Northern Trust財富管理公司投資長Katie Nixon也表示，美國通膨可能已經觸頂。

至於晶片業部分，外媒先前引述Susquehanna Financial Group研究報告指出，5月晶片從下訂單到交付的時間平均為27.1周，再創新高，但與4月份的27周差不多，顯示晶片荒危機未進一步惡化。陸媒《集微網》則稱自2019年起，全球半導體廠商均加大備貨力度以保障產品供給，造成整體半導體行業出現庫存快速增長，面臨供過於求的情形。