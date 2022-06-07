台中市社會局推出第二波「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，將相對提撥高達20％利息補助款，藉此鼓勵弱勢家戶青年應屆畢業後積極穩定就業，並培養儲蓄累積資本的習慣。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

試辦計畫為期半年，即日起受理報名，最高可補助1.2萬元，但名額有限，只有68位，符合資格者要把握機會趕緊上網提出線上申請。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

試辦計畫為期半年，即日起受理報名，最高可補助1.2萬元，但名額有限，只有68位，符合資格者要把握機會趕緊上網提出線上申請。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府社會局推出第二波「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，針對今年應屆或去年畢業的低收入戶、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，每月存款5000元以上，市府將相對提撥20％存款利息，名額僅68位，額滿為止。

試辦計畫自7月至12月，為期6個月，最高補助1萬2000元，盼藉此鼓勵弱勢青年都能勇敢邁出第一步，穩定就業、累積資產，自立脫貧；就業中的弱勢青年均可提出線上申請。

社會局說明，申請者需自行至任一金融機構開立零存整付儲蓄帳戶，線上申請時可選擇每月固定存款5000元、7500元或1萬元，（繳存金額以不可變更為原則），並按月自薪資轉存至該帳戶。

社會局將依申請人實際繳存額度，相對提撥20％存款利息，申請人於年底儲蓄期滿時，檢具請款資料後，補助款項將一次撥付於指定郵局帳戶中；以每月繳存5000元為例，年底可獲得6000元存款利息補助，若每月繳存1萬元，則年底可獲得1萬2千元補助款。

社會局長彭懷真指出，感謝企業家藍正雄父子捐贈100萬元作為相對提撥金，公私協力鼓勵弱勢家戶青年學子穩定就業、累積資產，開創未來，名額有限，歡迎符合資格者，趕快把握機會，踴躍提出申請。

社會局表示，新冠肺炎疫情衝擊就業市場，為減輕職場新鮮人的經濟壓力，凡列冊台中市低收入戶、及中低收入戶，年齡在25歲以下的國內大專院校及研究所應屆畢業和去年畢業生，已成功就業且能全程配合儲蓄者，即日起可至「台中市政府服務e櫃檯」網站，（https：／／eservices.taichung.gov.tw／），搜尋關鍵字「弱勢青年就業自立培植試辦計畫申請」，線上填寫申請表，並上傳今年或去年畢業證書影本，及在職證明或薪資單影本，經社會局審查後，將以電子郵件及手機簡訊通知結果。