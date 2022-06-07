VOCA品牌大使王淨和董事長合影。（VOCA提供）

VOCA品牌大使王淨參與營運總部開幕剪綵。（VOCA提供）

台灣瞬熱飲水機品牌VOCA水新鮮，聯手新生代人氣女星王淨，向國人介紹VOCA透過獨家的瞬熱專利技術，破除傳統燒開水、儲熱式飲水設備的喝水隱憂，打造出健康安全、高品質的飲用水設備，不只滿足每個人飲水需求，更為消費者提升飲用水品質、打造出頂極品水生活。

現代人除了注重飲水健康，更追求高品質的生活體驗，台灣瞬熱飲水機品牌VOCA水新鮮首創無內膽設計，少了儲水桶，不僅解決傳統飲水設備的儲水槽容易滋生細菌的問題，更避免水重複加熱，讓消費者可安心生飲新鮮熱水。

VOCA頂級瞬熱飲水機引領全球、獨家研發「瞬熱專利科技」，6秒內將過濾水瞬間加熱至95〫C，保留住水中高含氧及微量礦物質，且瞬熱裝置也相對環保省電，響應節能減碳愛地球的永續理念，搭配高科技的無線觸控面板讓消費者自由選擇飲水的溫度與水量，可依照喜好，客製化全家人的飲水生活。

女星王淨注重身體和肌膚保養，能夠保持最佳狀態，不外乎和她愛喝水的習慣有關，成為VOCA水新鮮於2012年品牌創立以來的首位代言人，一同見證VOCA台灣營運總部的成立，也更加瞭解飲水的相關知識，將正確的飲水觀念分享給家人與朋友。