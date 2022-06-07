「台北市很多老人都走了！」 台北市議員秦慧珠指出，這波疫情中，北市長照機構有3分之1的長者染疫，整體死亡率更高達2.5％，她質疑數字偏高，要求市府督促長照機構做好防疫。北市衛生局、社會局強調現已建立完整處理流程，落實分艙分流照護、媒合視訊診療醫師每日關懷，並持續衝高住民疫苗接種率，守護確診長輩和身障者健康。

台北市共有102家住宿型長照機構，總人數4951人，秦慧珠指出，統計至6月1日，共有1565人確診，佔總數的31.6％，其中打過3劑疫苗的老人共有3913人，但仍確診的比例高達40％；中重症人數則計有138人、占8.82％，死亡人數為39人，死亡率達 2.5％，她直言整體數字實在偏高。

而不住宿的日托型長照機構，確診人數及中重症比率也一樣偏高，秦慧珠表示，台北市共有48家社區型長照機構， 總人數1283人，統計至6月1日統計，施打過第3劑疫苗者有1059人，確診人數有140人，占10.91％，確診者屬於中重症者計7人，占5.00％，死亡人數有1人，占0.71％，也屬不低。

秦慧珠認為，因長照機構屬老人高度群聚的地點，也是確診者機率很高的地方，她認為北市衛生局、社會局應正視此問題，意識到長照機構已成重災區，必須嚴加督促相關人員做好防疫工作，別讓長照機構繼續成為染疫高風險的地方，讓老人及家屬無法放心。

對此，衛生局及社會局表示，住宿型長照機構內的住民長期臥床，因年長且免疫力較低，染疫後轉中重症比例及死亡風險相對較高，市府皆依中央規定實施有症狀即快篩、快篩陽視同確診，每間機構都媒合視訊診療醫師進行院民關懷，快篩陽性者盡快投藥，病況惡化者經醫師判斷後盡速就醫，並執行分艙分流照護，降低交叉感染。

衛生局及社會局表示，除提升照護機構疫苗覆蓋率，機構內照護的工作人員與行政人員，接種疫苗第1劑及第2劑的比例都接近100％，接種第3追加劑也近97％，機構內接種第1劑疫苗的住民比例也有高達91％，住民接種第1、第2劑比例也有8成以上，並透過醫師公會醫師團隊講解，說服尚未接種的住民，降低確診後轉中重症的比例。

衛生局強調，目前照護機構住民經醫師診療後，須投藥的住民已開始投口服抗病毒藥物，以穩定機構內確診住民的狀況，未來會加強督導長照機構做好防疫工作，減少照護機構感染風險，守護北市長照住宿型機構內確診長輩和身障者的身體健康。