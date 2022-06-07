國民黨立法院黨團書記長萬美玲（左5起至右）、副書記長鄭正鈐、立委林奕華及中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信（左4）等團膳業者代表7日召開「停課中 校園團膳撐不住 孩子午餐誰來顧？」記者會，呼籲政府幫幫團膳業者。（劉宗龍攝）

疫情導致大規模停課，對團膳業者來說，停課等於沒工作、沒收入，今年疫情比去年還慘，但政府345.6億元的紓困方案，沒納入團膳業者，形同自生自滅。國民黨團今呼籲政府幫助教育部口中的「夥伴關係」的團膳業者，在疫情嚴峻時期度過難關。

國民黨團書記長萬美玲表示，教育部獨漏對於學校團膳業者補償措施，學校停課之後，團膳就必須停工，停止供應，又無法退費，食材損失必須由業者自行承擔，另外管銷費用、日薪人事成本支出，更是一大負擔。

萬美玲要求教育部，立即給予團膳業者因停課造成食材耗損和人事成本的補貼，另外針對因為疫情停課，制定營養午餐退費標準，不能讓團膳業者片面承擔損失。更要求教育部長、國教署長明天必須提出專案措施，說明如何維繫團膳與教育部間的伙伴關係，讓孩子能夠在下學期，一樣能夠吃得到高CP值的營養午餐。

教育文化委員會召委林奕華表示，學校與團膳業簽訂契約時都有明定，「遇到不可抗力因素，須提出補償」，但是教育部稱「將會督導各縣市政府協助學校履行契約，落實停餐退費補償」換句話說，教育部甩鍋給學校，因為是由學校跟團膳業簽訂合約，林奕華質疑，停班停課的政策和規定是誰訂的？不是教育部嗎？就算是授權給地方政府和學校，但學校還是依據教育部規定來決定是否停班、停課，現在團膳業者需要政府幫忙紓困，教育部把授權變成甩鍋，去年教育部承擔團膳業者紓困，今年卻不認帳。

副書記長鄭正鈐表示，教育部，不能夠將團膳業者紓困責任甩歸鍋地方政府、學校，而行政院推出的紓困方案雖然有餐飲業，但團膳業完全無法適用行政院對於餐飲業紓困方案，疫情還在高峰，團膳業需要政府的紓困，而不是振興，民進黨政府要知道團膳業現在問題在哪裡，而不要老是劃錯重點，雨天收傘。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，團膳業者在教育部、衛福部嚴格監督下，以最好的食材，最高的CP值，低於市場最低的價格，做出營養可口的午餐，一但遇到停課，業者是以200天的成本去攤提160天的收入，希望教育部能將團膳業者納入這次紓困補助的名單內。