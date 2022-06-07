疫情導致大規模停課，對團膳業者來說，停課等於沒工作、沒收入，今年疫情比去年還慘，但政府345.6億元的紓困方案，沒納入團膳業者，形同自生自滅。國民黨團今呼籲政府幫助教育部口中的「夥伴關係」的團膳業者，在疫情嚴峻時期度過難關。
國民黨團書記長萬美玲表示，教育部獨漏對於學校團膳業者補償措施，學校停課之後，團膳就必須停工，停止供應，又無法退費，食材損失必須由業者自行承擔，另外管銷費用、日薪人事成本支出，更是一大負擔。
萬美玲要求教育部，立即給予團膳業者因停課造成食材耗損和人事成本的補貼，另外針對因為疫情停課，制定營養午餐退費標準，不能讓團膳業者片面承擔損失。更要求教育部長、國教署長明天必須提出專案措施，說明如何維繫團膳與教育部間的伙伴關係，讓孩子能夠在下學期，一樣能夠吃得到高CP值的營養午餐。
教育文化委員會召委林奕華表示，學校與團膳業簽訂契約時都有明定，「遇到不可抗力因素，須提出補償」，但是教育部稱「將會督導各縣市政府協助學校履行契約，落實停餐退費補償」換句話說，教育部甩鍋給學校，因為是由學校跟團膳業簽訂合約，林奕華質疑，停班停課的政策和規定是誰訂的？不是教育部嗎？就算是授權給地方政府和學校，但學校還是依據教育部規定來決定是否停班、停課，現在團膳業者需要政府幫忙紓困，教育部把授權變成甩鍋，去年教育部承擔團膳業者紓困，今年卻不認帳。
副書記長鄭正鈐表示，教育部，不能夠將團膳業者紓困責任甩歸鍋地方政府、學校，而行政院推出的紓困方案雖然有餐飲業，但團膳業完全無法適用行政院對於餐飲業紓困方案，疫情還在高峰，團膳業需要政府的紓困，而不是振興，民進黨政府要知道團膳業現在問題在哪裡，而不要老是劃錯重點，雨天收傘。
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，團膳業者在教育部、衛福部嚴格監督下，以最好的食材，最高的CP值，低於市場最低的價格，做出營養可口的午餐，一但遇到停課，業者是以200天的成本去攤提160天的收入，希望教育部能將團膳業者納入這次紓困補助的名單內。
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