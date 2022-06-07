南韓實境節目《我們離婚了2》因找來真實的離婚夫妻檔參與演出，將兩人過去所面臨的感情問題一一攤開，使節目開播以來話題不斷。而近期加入的離婚夫妻檔趙成珉（조성민）與張佳賢（장가현），離婚2年再次見面除了公開女方因長期遭到男方言語霸凌外，在近日所播出的節目中趙成珉依然搞不清楚兩人離婚的原因，使張佳賢再度情緒崩潰，失控狂揍對方，再度引發熱議。

男歌手趙成珉與女演員張佳賢在20年前結婚時曾一度轟動南韓，沒想到兩人卻在2020年宣布離婚，時隔2年再度見面竟是因為拍攝真人秀節目《我們離婚了2》才真的坐下來好好聊天。在前一集中，張佳賢透露先前接拍情慾電影時，趙成珉明明同意拍攝卻在她開拍之後反悔，在女方2年拍攝的過程中還不斷問她「你彩排時有沒有呻吟」、「你今天拍了什麼」等，極度不信任的態度、冷暴力及各種貶低女方的語氣，都令張佳賢相當心痛，甚至在電影上檔時邀女方一同觀看，並在看完電影後疑似出現征服慾，讓女方感覺自己像是被剛看完A片的男生一樣在發洩，引起網友熱烈討論。

而在新的一集中，趙成珉前往兩人過去的愛巢將未搬走的東西拿走，在過程中與前妻張佳賢閒聊，又再度說起兩人離婚的過程，但他始終沒搞懂離婚的主因，只知道兩人是因為個性還有疑似婆媳同住問題而離婚。在趙成珉不斷的逼問下，張佳賢也終於止不住長期隱忍的情緒，生氣表示，當時男方要將婆婆接來同住時，她因環境空間、工作壓力及經濟上等考量沒辦法答應，但男方最後卻不在乎她的感受硬是將婆婆接來家中同住，還告訴她「不是伺候她只是同住」讓她無奈之下只能接受，男方卻一直誤以為她答應。

接著張佳賢還表示，與婆婆同住期間她不僅忙著尬3部戲，還要餵小孩喝奶，每天只能睡30分鐘就得起床工作，婆婆身體健康卻只會躺在家裡床上一動也不動，什麼事情都要有人「伺候她」，張佳賢向趙成珉抱怨，他卻試圖幫媽媽辯解「媽媽就是喜歡躺著的人」還強調媽媽也曾幫忙照顧過老大及其他好事。

聽到這點瞬間點燃張佳賢的怒火，哭吼著表示「我很感謝婆婆幫忙照顧老大，但我真的盡力不說她的壞話才一直沒提，不要讓我把過去的辛苦都說出來，真的快把我逼瘋了」並透露自己因憋了20年的痛苦無法訴說而罹患了恐慌症無法正常睡，長期都得吃藥控制還因此暴瘦，但趙成珉卻完全不知道，一直拿婆婆的事情逼得她暴走忍不住狂毆對方，崩潰吶喊「你為何要讓我像個瘋女人一樣大吼大叫」令觀眾看了相當心疼。