民進黨立委高嘉瑜今指出，全台258個公益信託總資產逾1200億，其中8成集中台塑、宏泰、宏達電等5大財團，但信託成立迄今只捐58.6億，年均慈善支出比僅0.65％，低於原先該繳的富人稅40％，更低於一般綜所稅5％；公益信託儼然成為財團避稅工具，亟待修法補漏洞。

民進黨立委高嘉瑜今與立委邱顯智、資深媒體人姚惠珍，召開「公益信託大騙局：加速修法杜絕假公益真避稅」記者會指出，《信託法》允許公益信託自1996年實施以來，已有258個公益信託獲准設立，總信託資產市值超過1200億。

高嘉瑜說，其中由台塑集團、宏泰建設、宏達電、漢民、奇美等五大財團成立的十大公益信託，掌握了其中996.8億的資產，佔總公益信託逾8成。將近千億的規模，享受約200億的租稅優惠，但這麼多年來，真正用於公益的支出卻不到60億，年均慈善支出比僅0.65％，比一般民眾綜所稅最低稅率5％還低。

高嘉瑜指出，公益信託更有控股化的疑慮，其中宏達電創辦人王雪紅在2016年，透過旗下公益信託花了90億買下TVBS，拿公益信託的錢買媒體，算是做公益嗎？宏泰集團公益信託林堉璘基金，也在2018年入主中嘉網路，信託資產不只是假公益真避稅的巧門，也變成像是財團的控股公司。

邱顯智強調，今天會變成這種局面，就是行政部門裝睡叫不醒，例如教育類的公益信託，主管機關是教育部，但負責監督的人竟只有2個人，請問怎麼監督？

面對「公益信託」漏洞，高嘉瑜說，《信託法》應盡速在下個立法會期修正，屆時將提案明訂公益支出，應超過該年度信託資產總額的5％，或當年度收入總額的60％。同時，公益信託若達到一定資產，財務報表必須要有會計師簽證；信託資金也須對外揭露。

針對修法問題，受邀到場的法務部官員表示，為讓制度更完善，法務部已擬定「信託法」修正草案，明訂公益信託辦理信託事務的年度支出，不得低於前1年底信託財產總額2％，或年度收入總額60％，未來將全力配合立法院的修法。