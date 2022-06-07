蕭姓男子的妻子因丈夫外遇，因而以侵害配偶權為由求償100萬，小三則以通姦違憲，加上北院法官否認獨占配偶的「配偶權」為由，不願賠償，士林地院審結，認為北院法官的個人見解，無法拘束士院判決，判決小三要賠償20萬。

蕭妻指出，兩人2011年12月結婚登記，婚後2年、4年各產下1名子女，婚姻關係現仍存續中，小三2020年8月間明知他先生已婚，還多次公園、家門口牽手、接吻，甚至有肢體親密接觸，丈夫在小三住處待到凌晨才離去。

小三反駁，大法官已經宣告通姦違憲，北院法官否認獨占配偶的「配偶權」，而且蕭妻並未具體說明有何精神上的損失，以此為由拒絕賠償。

法院勘驗蕭妻提供的錄影光碟、照片，有6次肢體親密接觸及接吻，已經逾越結交普通朋友等一般社交行為，破壞婚姻生活的圓滿安全及幸福，侵害配偶身分法益，其他法官拒絕承認配偶權，是其個人見解，無法拘束士院，仍判決小三要負賠償責任，可上訴。