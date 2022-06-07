全國本土個案數累計逾240萬例，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，針對住院病人、陪病者、探病者、醫療照護人員、採檢人員、急診留觀24小時以上病人及陪病者，一般會要求先做篩檢，但如果確診15天以上至3個月內，則可免除篩檢。昨（6）已發文各縣市轉達醫療院所，實施日期由依醫院公告辦理。

鑒於近期本土疫情持續嚴峻，為兼顧防疫量能與有效風險控管，並配合「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」修訂，指揮中心調整「醫院因應COVID-19醫療應變措施」之已解除隔離確定病例得免除篩檢條件，並已於6月6日發文各縣市衛生局轉知醫療院所，實施日期依各醫院公告辦理。調整內容說明如下：

一、由「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢」，修正為「確定病例符合解除隔離條件，且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內者，得免除篩檢」。

住院、陪病、探病、醫護人員等篩檢條件放鬆。(指揮中心提供)

二、醫院得衡酌社區傳播風險，依上開原則執行住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上之病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員等篩檢措施，若本身為確診者已解隔，且符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除相關之入院篩檢及定期篩檢。

指揮中心指出，各項醫療應變策略將持續視疫情狀況滾動修正，相關醫院因應COVID-19醫療應變措施已置於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)專區/醫療照護機構感染管制相關指引/醫院因應COVID-19醫療應變措施項下，供各界下載運用。另呼籲醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。