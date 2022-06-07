He can’t help it dawg it’s the way he built leave that man be 😂 pic.twitter.com/2Kp34hPsnA — Bobby Cousins (COW-SINS) (@BobbyBrewskizzz) June 7, 2022

熱火在今年季後賽失利之後，總裁萊里（Pat Riley）被媒體問到陣中36歲資深控衛羅瑞（Kyle Lowry）的狀況，萊里表示羅瑞現在的體型很不理想，「他肯定必須正視這個問題，我絕對認為他可以有更好的體態，我們會指出這個問題並且嘗試幫助他。」

萊里的意思是羅瑞有點過於擁腫了，他的登錄身高183公分、體重88公斤，目前體重多少很難說。根據NBACentral提供進一步的消息，羅瑞沒有通過熱火的體脂率檢測，球團要求的標準是體脂率18%以下。NBA球員的平均BMI（身體質量指數）為24.77，這已經比美國成人平均26.6要標準很多，並且他們渾身肌肉，通常跟肥胖是扯不上邊。

然而隨著年齡增長和傷病，羅瑞已經無法好好控制自己的體脂率，他過去一度減下過比較多的體重，但是減脂的難度要比減重大很多。體重總是敏感的話題，羅瑞無可避免成為網友調侃的對象，用合成圖片猛酸他的「肉臀」。

有人揶揄羅瑞超過18%體脂率連去逛邁阿密海灘都不夠格，怎麼還能打邁阿密熱火。也有人建議他「來加盟鵜鶘隊吧，這裡是沒有體重上限的！」這同時是在挖苦鵜鶘的錫安威廉森（Zion Williamson）。另有人認為羅瑞看起來很精壯啊，「他那樣怎麼會有18%？」當年歐尼爾（Shaquille O'Neal）也打過熱火，也有人好奇歐尼爾為何可以通過測試。