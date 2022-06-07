1名女網友在《爆廢公社》發文，她遇到1名自稱請她吃飯的男子，未料男子卻只帶300元說要吃飯看電影，她讓對方先領錢，沒想到男子竟辯稱，因換錢包沒有帶卡出門，原PO超傻眼，貼文一出引起網友們熱烈討論：「現在帶300是可以吃什麼，電影票隨便都超過300」、「詐欺ㄟ」、「掉漆」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，她遇到1名要請她看電影吃飯的男子，結果對方出門只帶300塊，吃飯前請對方到超商領錢，沒想到男子竟藉口：「因為換包包的緣故，沒帶到卡片出門」，所以一切費用都先由她支付。

吃飯時男子頻頻解釋，不是因為小氣，吃不起，是真的忘記帶錢出門，原PO超無語，男還不斷吹噓自己月收入6萬元，開服飾店，目前因營運不慎虧錢，不是故意不帶錢出門等等，她被男子的各種碎念搞得心煩，便早早結束這場荒謬的約會，騎車把男子載到客運站放生。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「至少帶1000跟卡，我還是不信任手機不敢綁」、「好掉漆的爛咖喔」、「現在帶300是可以吃什麼，電影票隨便都超過300」、「至少他有帶錢，我遇過連一元都沒有的還吵著要吃燒烤」、「網友見面？妳不是他喜歡的類型所以只帶300！喜歡的話就直接刷卡了」、「詐欺ㄟ」、「他只差沒先跟你借700存進他只剩300的戶頭、因為提款機要整千才提領出來」。