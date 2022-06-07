疫情持續升溫，醫檢師很辛苦，在快篩陽即確診政策上路前，確診判定僅能根據PCR結果，而這些都是醫檢師的任務，台北市聯合醫院卻在4月片面宣布，要將去年8至12月的獎勵金減半，且設有每月22萬為上限；對此，北市議員痛批，這樣的事情發生在首都台北，相當的可恥，真的是欺人太甚。

疫情升溫，醫檢師工作量暴增，每天工時超過14小時，津貼獎勵金卻還被刁難，北市聯醫30多位醫檢師，今在市議會門口抗議，捍衛自己的權益，高喊口號「加班無上限！憤怒達上限！」。

醫檢師表示，根據衛福部的醫檢獎勵每件為1千元，北市聯醫跟工會原本達成共識，說好「七三分」，沒想到院方突然改成「五五分」，醫檢師獎金瞬間砍半，甚至還設了每月領取上限22萬元的規定，讓大家不能接受，很多同事都用生命在工作，獎金卻還被吃豆腐。

聯醫工會指出，疫情嚴峻時，檢體不斷送到醫院的情況下，醫檢師不眠不休完成工作，24小時輪班上工，不敢鬆懈怠慢，單日工時超過14小時以上是常態，努力加班趕出每一份報告，為了讓北市府可以盡快掌握疫情狀況，進而控制住疫情，但換來的卻是獎勵金的東扣西減。

吳姓女醫檢師說明，原本獎勵金為7成分配給醫檢師、3成分配給其他人員，並在4月發放去年1至7月的檢驗獎勵，但院方卻在無預警下決定要將去年8至12月的獎金改成對分，醫檢師僅能拿到5成，而這樣的決定完全不尊重醫檢師，也沒有給醫檢師任何機會表達意見。

她指出，院方雖稱設獎勵上限是要「避免醫檢師過勞」，但去年檢驗工作和過勞加班都已是既定事實，希望獎勵金可以公平、合理分配，不應挪為他用。

台北市議員表示，北市聯醫此舉對防疫英雄醫檢師們是言而無信，去年一整年過量檢驗工作，拖延協商已經明顯吃虧，加上今年疫情擴大，現在還一再打折扣，是欺人太甚。