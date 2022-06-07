韓國演員朴敏英，，搶先演繹Gucci 與運adidas 的跨界聯名系列。（Gucci提供）

擊劍運動員陳致傑，搶先演繹Gucci 與運adidas 的跨界聯名系列。（Gucci提供）

年初在米蘭時裝週發佈的《Exquisite Gucci》秋冬系列，Gucci 與adidas 的跨界聯名於今（7）日上市，品牌在台北101、台中新三越中港店開設店中店，該系列單品包含女裝和男裝、包包、鞋子、配飾、珠寶和生活風格單品，其中每項單品皆融合雙方品牌經典元素，其中經典的Gazelle聯名球鞋，絕對是本次最熱門的品項之一，而韓國演員朴敏英、奧運競技體操運動選手李智凱等人，也都搶先穿上此次聯名系列，展現復古運動美學。

台北101限時店中店。（Gucci提供）

adidas x Gucci GG緹花肩背包，6萬5000元。（Gucci提供）

adidas x Gucci GG緹花球鞋，2萬8400元。（Gucci提供）

此次聯名系列Guuci創意總監Alessandro Michele直接從1979年adidas的目錄中汲取靈感，因此本系列運用許多繁複的復古印花、大色塊設計等，展現復古元素，其中Gucci將經典綠紅綠織帶結合Adidas三條紋、三葉草和雙G LOGO結合等繁複印花，皆運用在如百褶裙、背心、運動夾克等單品上，而配件部分Gucci經典包款如Horsebit 1995斜背包，將經典馬銜扣結合愛迪達三葉草圖案;鞋款部分經典的adidas Gazelle運動鞋，也搭配了兩品牌logo，以多種面料和顏色呈現，是本季大亮點之一，除上述配件外還有編織款的棒球帽、遮陽帽和頭帶、絲巾、髮夾等，品項非常豐富。

adidas x Gucci 多色印花外套，11萬1100元。（Gucci提供）

adidas x Gucci 白色連衣褲，9萬4200元。（Gucci提供）

另外，本次聯名系列中也延續品牌友善地球的策略，運用回收材料製成的聚酯纖維、棉、人造絲等綠色環保材質製作了多款單品。每一件商品都配有印上聯名標誌且環境友善的特殊提盒裝包裝，以減少在製造過程中對環境的影響。

adidas x Gucci 復古活力宣傳車，9日會於下午2點30分起開始行駛於台中主要商圈，此圖模擬示意圖。（Gucci提供）

為慶祝該系列正式販售，台灣Gucci以「萬花筒美學」在台北101、台中新三越中港店打造店中店，尖形拱門搭經典復古風格家具擺設，並注入兩品牌logo元素，彰顯此系列的重點特色，在線上部分，Gucci Line官方帳號也特別推出好友限定的4款頭貼相框，讓大家打造時尚復古的個人頭貼，另外也特別在10日至22日之間，於台中安排復古活力的行動宣傳車穿梭於台中市主要商圈，邀請台中市民一同追尋宣傳車的蹤影。除上述通路外，台灣消費者也可以在adidas.com台灣官方購物網站等通路購買。

adidas x Gucci 多色印花漁夫帽，1萬8800元。（Gucci提供）