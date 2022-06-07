國民黨祕書長黃健庭7日與高巿議會國民黨團座談，對於高雄巿長人選，黃會後受訪表示，人選要盡快產生、不能再拖，也不排斥做「參考式民調」。總召童燕珍透露，會中開放「假投票」，但未公布結果，由黨中央帶回去參考。

黃健庭說，會中有3點是有共識的，第1個，大家都認為黨中央應該要特別重視高雄，第2個大家希望人選要盡快產生，不能再拖了，第3個共識就是，大家希望這個人能夠帶領全黨參選的同志營造團結，至少凝聚地方的支持者。

對於有人建議採取類民調，黃健庭說，今年國民黨縣巿長提名特別辦法，基本上不以初選，而是以協調為主，協調的過程中會有一些依據，地方意見領袖的意見很重要，參考式民調也很重要，因此也不排除做「參考式民調」。

至於已退出桃園巿長選舉的羅智強，會不會重新鎖定他？黃健庭說，這個還沒有機會跟對方談到這個問題，不過國民黨在高雄也有很多優秀同志，現在也很認真的在思考。如果在地的優秀很好，空降的如能帶領大家也很好。

被問到李四川是不是已經確定不選了，另外黃健庭自己本人是不是也有可能在名單裡面，以及跟民眾黨合組在野大聯盟的看法？黃健庭表示，個別的人選他不做評論，至於在野大聯盟能不能成就，也在於人選大家能不能都接受。

童燕珍說，7日出席座談的議員有24人，也開放假投票，人選包括張亞中、柯志恩、楊志良、陳玉珍等人，也可以寫下自己屬意的人選。雖然不期待人選能百分百打贏選仗，但至少能帶領議員參選人及讓支持者勇於出來投票。