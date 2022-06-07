大安區福興里過去沒有公車候車亭，經民眾向市議員施志昌陳情，今年五月新設第一座候車亭，今日會同台中市公共運輸及捷運工程處、大安區公所與福興里長林正岳等現場會勘。施志昌說，候車亭的設置可減少長輩與學童免於日曬雨淋之苦，希望偏鄉的候車亭能夠逐步新設。

施志昌說，大安區屬於傳統的窮鄉僻壤，他上任後努力推動公車進入到偏鄉，雖然公車路線雖變多了，但周邊相關設施仍尚待改善；他在議會質詢就極力反映因偏鄉無人行道、路緣空間不足，使得偏鄉設置公車候車亭困難重重；除現有法規須修正外，希公捷處能盡量在現有空間下設置公車候車亭。

施志昌表示，大安區福興里整個里過去都沒有任何公車候車亭，興安路上的公車站又是當地社區重要搭公車的據點，卻無一處候車亭，學童及長輩常須飽受風吹日曬雨淋，經里長林正岳與里民陳情，希望能設置公車候車亭；經他努力爭取後，今年五月終於建置福興里第一座公車候車亭。

林正岳指出，福興里長年來連一座公車候車亭都沒有，他因考量長輩與學童等車久候，自己擺設石椅讓長輩與學童可以在等車時坐下來休息，經過長年來的引頸企盼在施志昌爭取下，該里終於有新設的候車亭，可以大幅改善民眾候車環境，天雨也有處可稍避雨的落腳處。

公捷處強調，交通局目前正努力來佈建偏鄉部分候車亭和站牌新設候車亭，感謝建設局、水利局等相關局處配合，交通局會逐步來改善偏鄉民眾等候公車的環境。