疫情升溫，外帶市場正夯，越來越多消費者選擇在家用餐。但宅家也要創造生活儀式感，享受美食的質感生活！隨意鳥地方以超過30多年的餐飲經驗，為消費者提供經典奢華的義大利餐點。自去年推出的手工生麵組合深受消費者喜愛，為滿足顧客需求也看準居家療癒商機，現正於大安區推出隨意鳥地方生麵專門店，開幕期間限定優惠4組1,200元、6組1,500元，於6/1-6/14網路訂購滿1,500元即享免運。除生麵組合外，現場也可以直接外帶沙拉及熟食1+1搭配。

隨意鳥地方生麵專門店今年五月在大安區開幕，距捷運大安站走路約5分鐘路程，邀請消費者一同以義式手工佳餚為居家生活點綴儀式感，防疫在家的日子也要質感精緻。店內販售手工製作的6款生麵包含墨魚寬麵、甜菜根水管麵、洋芋麵疙瘩、南瓜寬麵、波菜裙襬麵與香料寬麵，每款生麵都加入台灣在地食材，挑食的小孩也可以攝取天然營養。這邊也推薦絕不能錯過的Top3生麵口味，深受消費者喜愛！ 為滿足大眾需求，隨意鳥地方各分店針對外帶自取推出限定優惠，指定品項買一送一。防疫宅家的好友聚餐也能豐富又省錢！101 五樓店、民生店、竹北店、內湖花市概念店皆推出老饕喜歡的熱門口味，如櫻桃燻鴨胸佐摩德納黑醋、紐西蘭菲力佐蒜片肉汁、普西尼野菇水波蛋燉飯等，喜歡清爽口味也絕不能錯過巴薩米克醋牛柳沙拉和水牛乳酪番茄沙拉，麵食小點都可以任意搭配，豐富餐桌佳餚。

五樓店再加碼，餐點訂購滿999元即可享免運外送到大安區、信義區、松山區。快揪三五好友一起宅家聚會，限定打造高CP值美食饗宴，熱門品項一次滿足，豐富防疫社交生活。

情侶宅家儀式感再升級，居家日常也要浪漫以待，餐盤上桌秒切奢華氛圍。101店85樓奢華再升級，外帶經典龍蝦牛排海陸大餐自取或外送限時六折優惠，消費滿3,000元即可免運。