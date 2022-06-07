是方電訊(6561)7日召開股東會，通過資本公積發放現金每股 0.6 元，以及盈餘配息每股 8.7 元，合計每股配發現金股利9.3元，股息殖利率約3.0%。

對於2022年全年營運展望，是方電訊董事長吳彥宏表示，將以雲端自助管理系統搭配雲端交換中心，加速推廣企業混合雲直連服務。持續擴大台北、香港、新加坡、日本間之國際骨幹海纜頻寬，延伸網路服務涵蓋區域到東亞國家，提供企業最佳之網路與雲端服務解決方案。

是方電訊目前正建置新的 LY2 IDC 機房，以滿足未來 IDC 及雲端業務成長之需求。經營智慧健康產業，推出健康雲 APP 服務，拓展健康管理市場。針對 SDN、SDWAN 等新服務持續進行測試，預計於下半年推出服務。

是方電訊總經理劉耀元表示，全球新冠肺炎疫情嚴峻，企業營運活動仍受疫情影響，在後疫情時代，遠 距及無接觸活動成為主流，產業型態正在變化中，公司需積極對未來服務進行規劃。面對全球氣候變遷風險及碳中和議題，是方除持續關注國際趨勢外並配合主管機關之規範，擬訂因應計劃。

雲端服務市場蓬勃發展，企業混合雲應用需求已成為企業IT服務發展趨勢，國際大廠已相繼在台推出混合雲服務，台灣雲端市場正加速成長。5G 、IoT、Cloud、AI、AR/VR、元宇宙等是未來網路服務發展之重點，業 者對相關服務之佈局將牽動未來市場競爭版圖之變化。

是方表示，因應中美貿易戰，全球產業鏈正發生重大布局之變化，台商加強對東亞國家之佈局，提供台商在東亞之服務將成為新的挑戰與機會。

是方以電信中立的 IDC 機房服務為基石，建置 LY2 IDC 智慧機房如期如質，並以數據網路及雲端服務為雙成長主軸，擴大服務涵蓋範圍到香港、日本、新加坡及東亞地 區各國，加強與 AWS、Microsoft、Google 等國際公有雲服務大廠及雲端資安業者共同合 作，依產業別推出不同的雲端服務，吸引國際及國內企業客戶使用，同時，針對是方應 用雲也以健康雲平台，結合垂直及水平各專業夥伴及場域，推動健康促進服務，以提升該公司的整體經營績效，努力朝向東亞數位匯流中心及 AI、雲端商務應用中心之市場定位 邁進。