前台南市政府副發言人易俊宏被爆涉及性騷擾事件，獲國民黨提名參選台南市長的市議員謝龍介，總質詢時藉此批評市長黃偉哲的團隊鏍絲鬆動。（洪榮志攝）

針對前台南市政府副發言人易俊宏被爆涉及性騷擾事件，市長黃偉哲強調，絕無所謂切割責任；無論當事人在職或離職，該做的調查一樣會做。（洪榮志攝）

前台南市政府副發言人易俊宏被爆涉及性騷擾事件，7日在台南市議會延燒。市議員陳怡珍、謝龍介在市政總質詢時，分別關切此事。已獲國民黨提名參選台南市長的謝龍介，更藉此批評市長黃偉哲的團隊鏍絲鬆動。黃偉哲則強調，易俊宏被控的性騒案件，市府在接獲兒少盟通知要舉行記者會後，即請易面對或出面說明，但並沒有要他辭職，絕無所謂切割責任；同時，無論當事人在職或離職，該做的調查一樣會做。

陳怡珍首先質詢指出，易俊宏涉嫌性騷擾一事，是否像外傳有個資外洩疑慮？黃偉哲答詢說，據了解，此案起先是有立委要舉行記者會，由於收到記者會的通知後，當事人就應該要去回應面對，因為只有當事人清楚自己過去曾參與哪些活動、接觸過哪些人，市府只是要求當事人須負責任地面對此事，並不知易俊宏涉及的案件內容及相關人員，所以沒有個資外洩的問題。針對陳情案件，市府也一樣都會保密。

之後總質詢的謝龍介也強調，「如果我是市長」，碰到易俊宏這種事情，「我就會馬上處理下去」。謝還對著黃說，現在你的團隊已經形成一股風氣，覺得市長不會管，你認為他們君子會自重，但實際卻是「飼老鼠咬布袋」，他們認為可以瞞你；黃偉哲答稱，「這部分我們會來調查」。

謝龍介還引用過去的俚語「腳踏馬屎傍官氣」，指就是因為黃偉哲讓易俊宏每天在身邊主持記者會，導致易的信用度提高，才有機會伸魔手。黃偉哲則認為，根據現在爆料的案件，只有1件是易在市府任職時發生的，其餘都是任職前的事，「但是我們還是會全部都調查」。

市府人事處也重申，易俊宏雖於6月1日離職，但此事與市府處理性騷擾案並無關聯；涉案人員即使離職，市府仍會依《性騷擾防治法》及《台南市政府性騷擾防治及處理措施》等相關規定，啟動調查機制，並成立申訴處理調查小組調查，辦理過程也會全程以密件及保密方式處理，以保護當事人的隱私。

台南市議會國民黨團則強烈要求教育部及黃偉哲，公開道歉並給國人合理的交代。國民黨團指出，易俊宏長年擔任性平教育培訓者，卻疑似有不當性癖好傾向特質，還長年性騷青少年的人，卻可以成為教育部青年發展署審議業師輔導團員，教育部如此識人不明、瑕疵用人，難道不需出面鄭重向全台人民道歉嗎？

此外，黨團也質疑，市府對此事並未如往常般主動對外說明處理方式及向市民道歉，卻等到事件曝光後，才以私下傳新聞稿的方式「私了」，這是不願「不願家醜外揚」嗎？還是急於「安全上」的切割呢？