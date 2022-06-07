新竹市長副市長沈慧虹（左）近日的市政行程大增，接班道味道愈來愈濃厚。（陳育賢攝）

民進黨中央對於下屆新竹市長人選至今仍遲遲未決，日前綠營內部傳出林智堅屬意副市長沈慧虹接棒，林智堅雖否認，但對沈的表現大為讚賞，沈近日的行程也增多，外傳沈慧虹近日更提出申請入民進黨，為成為黨提名人選作準備，沈對此傳聞未正面回應，市黨部主委陳建名則表示不知情。

綠營內部日前傳出民進黨中央正積極規畫、勸進新竹市長林智堅轉戰桃園市，而新竹市長的交棒人選則運作規畫由林智堅屬意的副市長沈慧虹接棒，雖然林智堅表示沒有屬不屬意的問題，他的工作就是把過去同仁一起努力的政績、建設延續下去，找到好的人選來延續幸福政績格外重要，意指並未有指定接班人。

不過，對於沈慧虹，林智堅是大為稱讚，他形容沈慧虹是個人格特質問暖、具有很好協調能力的副手，並是他非常倚重的夥伴，更是優秀的公務人員。

而市黨部主委陳建名也表示，林智堅都還沒有針對市長提名人選來徵詢過沈慧虹的意願。

不過，陳建名同樣對沈慧虹讚譽不絕，大讚沈慧虹是專業的文官，過去8年來對市政的推動比任何人都投入且熟悉，不只專業度高，地方的熟悉度也高，他認為如果由沈慧虹來擔任市長，絕對可以做到無縫接軌、延續幸福城市的施政。

而沈慧虹本人也表示，對於投入市長選舉一事，其實都沒有被徵詢過，此事被媒體報導後，也沒有與林市長討論過。

不過，沈慧虹近來的市政行程似乎已在慢慢增加，日前也難得與林智堅同框參加活動，接棒味道愈來愈濃。

這兩天再傳出為讓沈慧虹取得「完整」資格以「服眾」，已有黨內人士建議沈慧虹正式申請入黨，沈也已正向民進黨提出入黨申請中，為成為民進黨提名人作準備，而沈慧虹戶籍已在新竹市，成為民進黨提名的候選人資格就都符合。

不過，沈慧虹今天對於入黨傳聞，未作正面回應，未證實也未否認，僅表示「目前不是回應此問題的時機」。

而陳建名則表示，市黨部目前尚未接獲其入黨申請，一般入黨確實大多都會向戶籍所在地的黨部申請，不過，也可以作線上申請，對於沈慧虹是否已申請入黨，地方黨部並不清楚。