為周日霞海城隍爺生日暖身，北市大同區公所推出「2022戀念大稻埕—城隍生日趴」線上走讀活動，包含線上手作課程與導覽，共有14場次，宅家也能感受大稻埕風情，大同區公所主任祕書周之雅表示，參與線上走讀還能抽大稻埕店家福袋。

周之雅表示，戀念大稻埕活動邁入第五年，起初是慶祝霞海城隍爺生日，以往都辦實體活動，封街讓民眾穿梭街區闖關，感受人文風情，但近兩年受疫情影響，為避免出門增加群聚風險，改辦線上活動。

今年線上走讀規畫13條路線，6月6日到11日在大同區公所FB粉專上放映影片，民眾不用報名，觀看就能參加，讓店家及導覽員透過鏡頭，帶你走進老屋裡的米香舊埕，尋訪大稻埕茶葉的記憶與技藝，細細品味懷舊時光，留言回答問題，還能抽大稻埕店家福袋。

6月9日舉辦「自由的稻埕鳥」紙藝體驗，前30位報名可獲得材料包，報名踴躍已秒殺，未報名也可自己準備材料，跟著影片教學在家DIY。民眾來不及當日參與，6月19日前觀看活動影片，都能留言抽福袋，6月24日前公布得獎名單，6月25日到7月17日，則可憑中獎手機簡訊至店家兌換。

線上參加活動，線下換禮物，周之雅表示，去年民眾反饋從影片了解大稻埕歷史，還能抽禮物很有趣，參加者領獎時能探訪迪化街，來趟文化小旅行，在地店家業績也增1到2成，讓商家更樂意參與活動。

此外，今年在霞海城隍廟前，特別邀請在地藝術家用毛線，織成全台獨一無二的「城隍毛線廟」，設計時也請示城隍爺，獲得聖杯青睞，將展覽到7月17日，歡迎大家走訪城隍廟時，能順道來欣賞拍照，展期結束也會捐給霞海城隍廟。

周之雅表示，線上活動除替城隍爺慶生，也有除煞、祈福、合境、平安的意味，讓參與民眾獲得祝福，並整合各店家資源與豐富的街區歷史，傳承大稻埕在地故事，商家也可透過產品交流文化。