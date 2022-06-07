桃園市第5屆青年行動家徵選開跑。(青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市青年事務局主辦「桃園時代青年行動家徵選計畫」邁入第五屆，找尋桃園在公共參與領域上，不畏環境困難仍堅持奮鬥的青年，祭出個人組最高2萬元、團體組最高6萬元獎金外，為鼓勵更多青年行動，青年局更將辦理表揚典禮及成果展，並集結所有獲獎者的行動故事發行專書，期望散播桃園青年行動的社會影響力。

近年因受新冠肺炎疫情影響，許多實體活動無法按計畫進行，許多青年仍抱持理想與初衷，找出因應環境變動的方法並持續前行，因此青年局期望透過這次徵選，讓更多人看見這些疫情期間，仍持續開展出富有韌性及生命力的青年行動故事。

此次的徵選依照行動主題分成「社會關懷行動家」、「永續發展行動家」、「群力造夢行動家」三大類別，鼓勵不同領域中為社會及家鄉默默付出、勇敢前行的桃園青年。

「社會關懷行動家」是一群關注社會多元族群需要而積極採取行動的青年；「永續發展行動家」是透過具體行動嘗試解決相關社會問題，在社區營造、地方創生或社會企業等領域行動的青年；「群力造夢行動家」則是投入並持續經營特定社群團體，以行動號召他人投入團隊共同成長並努力達成特定目標的青年團體。

青年局說，歡迎15至35歲設籍、就學或就業於桃園的青年報名參加，徵選報名至7月8日截止，詳情請上桃園市政府青年事務局網站或「桃青參一咖」Facebook或Instagram粉絲專頁查詢。