國民黨前台北市議員羅智強昨（6日）宣布退出桃園市長，震驚各界，羅的子弟兵、國民黨大安文山議員參選人楊植斗除了昨晚寫下「嚥下的是委屈，餵大的是格局」鼓勵羅，今（7日）更在臉書宣布，為抗議不具名黨內人士影射戰鬥藍路線導致羅智強出局，立即請辭黨副發言人職位。

楊植斗表示，今日看到媒體報導，有不具名的黨內人士指出，黨中央有既定的選戰基調，如立委蔣萬安、新北市長侯友宜、前行政院長張善政及前立委謝國樑，這些都是走中間、理性且支持自由民主價值的參選人。

楊植斗說，這位黨內人士還強調，黨中央走的是中道丶中間路線，「這是羅智強在桃園市長提名出局的關鍵原因」，也是與「戰鬥藍」區隔的重點之一，讓羅智強和戰鬥藍無端中槍。楊植斗強調「大家都是藍軍，我們都希望贏下2022的選舉，替國家撥亂反正，為民謀福。下架民進黨，是藍軍最大公約數」。

楊植斗痛批，該黨內人士「在早已萎縮的藍軍版圖中繼續切割異己，批評強哥跟戰鬥藍不夠中道丶不夠理性，也因此不能代表國民黨來爭取服務的機會，實在是笑話一場！」他表示自己擔任國民黨副發言人期間，曾配合黨中央參與四大公投在內的多場戰役，也盡力運用職務來監督民進黨。「在藍軍裡頭，有像黨中央這樣，走中間路線的人；但同時，全力回擊民進黨，鼓舞藍軍支持者的戰鬥藍，也是不可或缺」。

楊植斗直言，自己「大概也知道是誰在媒體放話，黨中央要走中道理性的路線我沒意見，但何必點名其它同志做切割？」，「您是嫌本黨的票太多嗎？」，因此他宣布即日起請辭黨副發言人一職，以向該黨內人士抗議，「有本事就具名批評」。