江宏恩劇中與童星互動，散發濃濃父愛。（三立提供）

江宏恩劇中與陳冠霖大和解。（三立提供）

龍語申開心劇中兩個哥哥江宏恩、陳冠霖終於大和解。（三立提供）

江宏恩劇中頻吐血。（三立提供）

江宏恩劇中頻吐血。（三立提供）

江宏恩在三立8點台劇《一家團圓》飾演個性偏執的反派，先前為了小三夏語心而欺負劇中太太林筳諭（勇兔），之後又不擇手段奪取董事長之位，最近終於開始獲得報應了，他飾演的葉少風時不時流鼻血，疑似罹患肝癌，讓網友驚呼「應該不可能這麼快領便當吧」，他與劇中小童星「全全」的互動充滿暖暖父愛，讓深受感動的網友說：「其實葉少風這個角色真的沒有這麼壞」、「想看他演暖爸」、「就此由黑轉白吧！」這也讓他迎來第一波的人設轉變，觀眾開心終於可以看到戲劇一哥有別於之前的演出了。

戲外的江宏恩才染疫康復沒多久，他很慶幸自己只有輕症，症狀很輕微，而且因為長時間養成固定運動習慣，包含騎車、專業體能訓練等，自覺身體抵抗力還蠻強的，就算拍戲時間長又檔檔接著演不停，但體力保持得還算不錯。

江宏恩表示，為了演出葉少風這個反派角色的情感厚度與層次，其實非常需要體力與專注度，尤其日前和劇中媽媽張瓊姿和親生爸爸伊正在大雨中承認身世那場戲，在滂沱大雨中全身濕了又乾、乾了又濕，情緒撕心裂肺滿到最高點，讓他印象深刻。

日前有一場他跟戲中黃瑄的兒子全全互動的一場戲，全全的童言童語讓江宏恩展現了少見的「暖爸感」，不只眼神很有愛，連說話都非常溫柔，跟之前和劇中弟弟陳冠霖鬥狠時的表現超不同，就因為這一幕，讓觀眾一直敲碗期待編劇可以把江宏恩的角色洗白，改演暖爸。網友說「因為很少看他演爸爸，拜託讓他原地當爸爸」。戲外江宏恩形象跟劇中實在太反差，不只愛料理更有6隻毛小孩，他家中共有4隻狗與2隻貓，尺寸從大到小都有。毛小孩是江宏恩充電療癒的必需陪伴，他說：「每次收工忙完一進家門，不論多晚他們都會蜂擁而至，我也很享受他們急著撲我、親我，就算再怎麼累都變成開心了！」

江宏恩近年來在台劇一連演出4檔反派，且檔檔下場都非常悽慘，這次在《一家團圓》中為了謀奪董事長大位手段盡出，甚至為了小三欺負自己的太太，每每上戲都必須要非常壓抑自己的情緒，當被問會不會演壞人演到很不開心，甚至被定型？他說每個角色都是新的挑戰，而且都是演反派角色反而挑戰更大，因為要在各個反派角色中再作出區隔，甚至還要發揮出各別特色，真的不容易。

他先前每一檔戲最終回之前都會有大報應，包含滾泥巴、當街友、被狼狗飛撲、被刺遇害等，一次比一次辛苦，但這次還沒100集就要面對得肝癌的狀況，對於這次會遇到什麼更慘的報應呢，江宏恩很淡定地說自己沒想太多，「就隨著故事走向吧！不論是什麼報應都會有戲劇張力和它的教化意義，也不害怕編劇出招」。