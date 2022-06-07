指揮中心昨天公布全國各縣市5至11歲幼童的疫苗接種率，其中一項指標將確診人數納入保護力計算引發外界質疑。中央流行疫情指揮官陳時中今天解釋，主要是因為確診孩童3個月內無法接種疫苗，但感染過體內仍有一定程度的保護力才會一併納入計算。

陳時中說明，昨天公布的各縣市幼兒第一劑疫苗接種率，是根據接種莫德納與BNT疫苗第一劑人口總和，除以各縣市的戶籍人口數所得出，考量到有確診孩童因為未滿3個月內無法接種，但其體內仍然有一定程度的保護力才會另闢社區涵蓋率進行計算。

截至目前為止，中央公布的5至11歲疫苗接種率為63.9％，社區涵蓋率則因為包含確診孩童高達78.2％，對此陳時中昨天曾表示數字高於歐美國家約30％。

用藥方面，昨天周一衝出今年以來開藥新高，陳時中表示，不論是貝拉維或是莫納皮拉韋，開立數都寫下今年以來新高，貝拉維昨單日用掉10978人份，莫納皮拉韋則用掉3004人份，總計13982人份，陳解釋，由於目前開藥流程已相對改善，大家對藥物使用與特性也越來越了解，因此開立也越來越順暢，期盼能用高用藥率讓中重症個案數能獲得控制。