美國商務部將公布一項新方案，透過簡化入境程序和推廣更多樣化的目的地，促進受新冠疫情和政府旅遊限制重創的國際旅遊業。

商務部表示，這個名為「國家旅遊觀光戰略」（National Travel and Tourism Strategy）的計畫，將立下到2027年國際遊客達9000萬人的目標，這些國外旅客每年估計將為美國帶來約2790億美元的觀光財，超過疫情爆發前的水準。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受路透社訪問時表示，很多產業已經遠跨過這場疫情，但觀光旅遊業還沒有。

該振興旅遊計畫指出，聯邦政府必須採取更多措施支持旅遊業的復甦，以確保該產業的重建「更具韌性、永續性和公平性」。

在新冠疫情爆發前的2019年，入境美國的國際觀光客多達7940萬人，但受到疫情爆發影響，2020年國際遊客人數暴跌至1920萬，到2021年也僅小幅回升至2210萬人。

在新冠疫情爆發之前，旅遊業為美國提供950萬個工作，並創造 1.9兆美元的經濟產出。

這項方案的其中一個目標是推動國際旅客入境程序的現代化。雷蒙多表示，我們需要簡化入境程序，這個程序太繁瑣且太多書面作業，我們希望轉向更數位化的流程。

美國觀光業急凍的其中一個原因，是美國在取消邊境防疫限制方面落後其他許多國家，直到2021年11月美國才鬆綁入境規定。

目前美國仍然要求入境的外國人必須已完整接種新冠疫苗，且幾乎所有國際航空乘客都必須出示出發前的陰性檢測證明。美國航空業表示，現在所有他們服務的國家幾乎都沒有要求做病毒測試。

雷蒙多承認病毒測試是旅遊業的一大「障礙」，而美國是一個「異類」，但也不願意鬆口說出何時可能放寬規定，僅表示她已經從業界聽到很多與此事有關的訊息，也一直在向政府傳達。