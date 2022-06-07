永豐金(2890)今舉行法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於手續費淨收益的強勁成長，以及生息資產持續擴張，今年第一季淨收益125.1億元、稅前淨利52.58億元，雙創單季歷史新高。累計今年1~4月稅後淨利56.43億元，為唯一一家跟去年同期相比，獲利持續成長的金控。

永豐金今年股東會將額定資本額由1500億元提高到1800億元，朱士廷表示，提高額定資本額，目的是為未來資產規模擴充作準備。

對於下周央行理監事會的利率調整預期，朱士廷表示，美國FED在6月應會升息2碼，而台灣央行在6月或9月將會升息1碼。控制通膨目前為FED的唯一目標，除非是非金融環境惡化，或國際油價下跌，否則FED持續調高利率的步調不會調整。

永豐金控第一季稅後淨利44.1億元，較上季成長29.0%，與去年同期持平，每股盈餘0.39元，年化ROE 10.96%，每股淨值14.49元，總資產規模已達2.42兆元。

永豐銀行2022年第一季淨收益94.5億元，較去年同期成長16.4%，稅後淨利36.8億元，較去年同期成長15.5%。永豐銀行總經理莊銘福表示，在財富管理及放款業務的帶動下，手續費淨收益較去年同期成長18.4%，明顯優於同業。資產品質保持穩定，第一季逾放比率0.15%，備抵呆帳覆蓋率869.12%。資本水準強健，第一季底合併資本適足率15.11%，第一類資本適足率12.16%，普通股權益資本適足率10.22%。

永豐金證券2022年第一季淨收益27.7億元，較去年同期減少14.3%，稅後淨利7.9億元，較去年同期減少24%。永豐金證券總經理江偉源表示，主要是因台股日均量下滑，致手續費淨收益減少。然而證券的經紀業務市占率較去年同期提升0.27%，平均融資餘額年成長28%。各項業務指標持續成長，充分展現公司近年拓展多元收入與精進數位經營的營運韌性。

展望2022年，朱士廷表示，永豐金控獲利的持續推升，主因就是策略執行成效顯現，永豐金控今年再提出2022~2024年三年中長期策略，聚焦數位、跨境、整合及永續四大主軸來迎接挑戰，持續深化營運策略，因應疫情帶來充滿挑戰的環境。