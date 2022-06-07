市府提醒，經濟部餐飲業行銷補助計畫一律線上申請，受理至下周三（15日）為止。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市7日新增1493名確診個案，今年以來累積4萬4301名確診個案，目前累積居家照護者為8746人、居家隔離者為2667人。

市府表示，竹市提供兒童輝瑞疫苗施打3大管道，國小學童除可依各國小校園巡迴通知返校統一施打外，5-11歲孩童家長也可選擇網路預約於體育館施打站施打，目前6月9日、10日還有名額，接種時間周一至周五8時至11時，下午14時至17時，或於指定醫療院所開診時間預約接種疫苗。

另外，市府也提醒，針對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者，經濟部辦理行銷補助計畫，依餐飲業者執行優惠或促銷所需經費，提供50％補助，一律線上申請，開立統一發票業者最高補助10萬元，免開立統一發票業者最高補助2萬元，補助申請受理期間至下周三（15日）為止，請有需要之業者盡速申請，更多資訊請見產發處網站或洽新竹諮詢專線03-5269310。

衛生局提醒，疫情期間，民眾須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，若有任何防疫相關問題，請詳參本市防疫資訊網或洽03-5320900，由專人服務。