電動車大廠特斯拉執行長馬斯克多次示警全球「人口崩潰」問題，表示這件事可能對人類文明的未來構成最大風險。值得關注的是，占世界人口六分之一的大陸也將面臨人口萎縮的情況，上海社科院最新預測，如果2021年後生育率年均下降1.1%，到了2100年，大陸人口可能只剩5.87億人，不到現在的一半。

綜合陸媒報導，根據大陸國家統計局的最新數據，大陸人口2021年僅增加48萬人，創下歷史新低，與十年前常見的800萬左右的年增長相比，連零頭都不到。儘管大陸在2016年結束一胎化政策，更在去年推出有稅收和激勵措施支持的三胎政策，但還是出現上述這種情況。

上海社科院預測，大陸勞動年齡人口在2014年達到頂峰，人口峰值比估計早十年出現，預計到2100年，人口將縮減到頂峰的三分之一以下，可能只剩5.87億人。值得關注的是，大陸人口老齡化嚴重，預計在2080年左右超過勞動年齡人口，而人口快速下滑將對大陸經濟產生影響。

馬斯克多次表達對全球低出生率的擔憂，認為20年內全球最大問題是人口崩潰，更語出驚人表示義大利與日本都會消失。他聲稱即使目前人口數量再翻倍，環境也會維持得很好，並強調即使人口不增加，人口數量也至少要保持住，否則人類逐漸衰退到文明結束，到時連人類都不存在。