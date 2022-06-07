新冠肺炎染疫者死亡24小時內火化，滿布疑雲；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，當政務官應該要有Guts，要有LP，沒有Guts，沒有LP，當不了好的政務官。「有Guts的政務官到哪裡去了？」

游盈隆今在臉書指出，新冠肺炎染疫者死亡24小時內火化，中央與地方誰該負責？昨天，一位頗浮眾望的醫界大老說：「從SARS到COVID-19國外經驗，24小時內火化並不為過。見最後一面與告別式群聚感染都有案例報告。是我，我會據理說明，有擔當，不會改變。」眾人聽了，恍然大悟，齊曰：「有Guts」，有人則補槍：「說的對，但陳時中沒有」。

他說，一個講究「慎終追遠」的文化中，家人往生，不分老小，都是不得了的頭等大事，豈可不明不白、隨隨便便？至於碰上瘟疫，法令或實務強制要求儘快或24小時內火化，大家就只能含淚乖乖遵守，沒有第二句話。

他指出，但陳部長此時一句「沒有要求24小時內火化」，立刻天下大亂，眾人無所適從，還不知道要亂到何時？

他說，什麼叫做有Guts？簡單地說，就是有勇氣，毫不加思索地講出或做出自己相信是對的事。也許陳指揮官的公文無誤，沒有明文規定24小時內火化遺體，但時間已過了近兩年半，因染疫身亡的也已超過3千人，這3千多人都在24小時內被火化，包括最近兩歲恩恩和15歲少年，疫情指揮中心不可能不知道，也不可能沒有感覺，但為什麼過了兩年半卻突然做出想卸責的動作？

他認為，想太多，就沒有Guts、有Guts，就不會想太多。陳時中到底在想什麼？相信兩年半前的陳時中會比較有擔當，因為所處理的事務相對單純。現在因疫情之亂和選舉考量，難免想很多，但這也是對一個有擔當政治人物的嚴格考驗。

他說，火化之亂要如何善了？眼前Omicron染疫死亡率正要飆升，短期內大量死亡的染疫者遺體究竟該如何處理？應該給死者家屬一個明確合理的交代。

他說，近期台灣政壇經常充滿偽善的言行。例如，外傳民進黨北三都市長提名可能延至8月底，昨天民進黨發言人說：「現階段國人最關心的就是疫情，一切以防疫為優先。」這就是典型的偽善，明明是因疫情打亂了民進黨選舉的佈局，蔡總統兼黨主席一時亂了方寸，拿不定主意，提名人選出現變數，竟推說是防疫優先。

他表示，防疫很重要，選舉也很重要，兩者可以並行而不悖。民主政黨就是靠選舉打天下，沒有選舉，政黨與候選人都可以躺平了。選舉是民主的心臟，但偏偏有人就是假清高，為了媚俗，污名化選舉，刻意讓防疫與選舉分離，表面搞防疫，暗地搞選舉，政治風氣真的是壞透了。

他說，疫情是惱人的變數，沒有顏色，但真正會影響選情的是蔡政府處理疫情的態度、方式與效能。有沒有真心，有沒有Guts，更是關鍵。