根據周二公布的一份調查顯示，面對高漲的通膨，英國購物者大力削減購物支出，為2021年初新冠疫情封鎖以來最高縮減幅度。

英國零售協會(BRC)公布五月的零售支出為年減1.1%，為自去年1月以來最大跌幅，並且也較四月的減少0.3%明顯加劇。

BRC執行長Helen Dickinson說，很明顯地，後疫情時期的支出泡沫已經破滅，零售業者面臨更嚴峻的交易環境、下跌的消費者信心，以及飆漲的通膨，衝擊到消費者支出能力。

傢具、電子產品，和其它的昂貴產品都受到嚴重衝擊，惟獨時尚和美容產品銷售上升，人們可能正為夏季假期做準備。

另一份來自巴克萊卡(Barclaycard)的資料涵蓋範圍更廣，該資料顯示，五月消費支出年增9.3%，顯示生活成本的不斷上升，以及旅遊需求出現反彈。

基本消費支出增加4.8%；消費者的數位內容和訂閱方面支出減少近6%。

與BRC資料相呼應的是，五月的傢具支出明顯減少，為月減3.1%。

另外在餐廳和酒吧的支出則分別減少6%和1%。