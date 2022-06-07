5月資本市場持續動盪，通膨、升息與衰退疑慮仍是影響市場的三大因素，三者環環相扣，其中尤以通膨走勢影響最鉅。對此，中租投顧副總經理蘇皓毅建議投資人應重新檢視投資組合，朝向多元布局，以面對通膨高原期的市場波動。

蘇皓毅認為，美國通膨已脫離高峰，但預期短期將維持較高水準，聯準會預期將持續升息，但將呈現先急後緩步調，而美國經濟成長雖呈現放緩，但整體狀況未進入衰退階段。種種跡象皆顯示通膨已進入高原期，但後續應關注民眾通膨預期心理及對服務性物價帶來影響。

隨著全球景氣走向趨緩階段，蘇皓毅建議投資人在利率上升環境中應重新檢視投資組合，以股優於債、成長股與價值股互補配置、成熟與新興市場並重原則進行多元資產布局。選擇股票型基金時，建議慎選現金流量佳、定價能力強，且中長線具明確成長趨勢的企業。

蘇皓毅表示，5月以來對升息及衰退的憂慮導致新興市場大幅震盪，但近來新興亞洲的資金淨流量已轉正，外資持續買入越南市場，越南政府亦積極補助，經濟動能值得留意，投資人可單筆分批或定期定額的方式適量布局。

蘇皓毅也提醒，通膨和升息將是今年重點議題，建議投資人納入通膨防禦概念、實質資產等類型基金在投資配置中，因應市場短期變動風險。

對此，中租投顧推出「越南耀眼新星活動」，幫投資人整理「錢」進越南懶人包的投資攻略，在6月底前於中租基金平台單筆或定期定額申購任一「越南基金」均享0手續費優惠，投資人可把握機會參與越南市場的成長契機。

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