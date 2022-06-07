澳洲央行周二宣布22年來最大幅度的升息決議，並表示將進一步收緊政策以遏制飆漲的通膨，其意外激進的鷹派立場令市場大感意外，並推升澳元匯率和短期債息。

在結束6月的政策會議後，澳洲央行宣布現金利率調升50個基點（2碼），至0.85%，此結議讓原本押注升息25或40個基點的投資人措手不及。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中表示，考量當前的通膨壓力，以及仍然非常低的利率水準，理事會決定今天調升利率50個基點，並預期在澳洲貨幣環境邁向正常化的過程中，未來幾個月央行將採取更多舉措。

澳洲央行在5月會議調升現金利率25個基點，為2010年以來首次升息，市場普遍預期該央行將堅持以25個基點的速度收緊政策。上一次該央行升息幅度大於25基點已是在2000年初的時候。

受央行意外升息2碼影響，澳元上漲0.4%，報0.7223美元，3年期債息飆升16個基點，報3.27%，創下2012年初以來新高。澳洲股市S&P/ASX 200指數下挫逾1.5%。

期貨市場預期在料將仍居高不下的第二季通膨數據發布後，澳洲央行可能在7月會議再次升息50個基點，到8月時現金利率約將升至1.5%。

澳洲第一季消費者物價年通膨率達到5.1%，創下20年新高，而在能源、食品、租金和房屋營建成本不斷升高之際，第二季通膨率很可能逼近6%。

洛威警告電力、天然氣和汽油價格都在漲，這表示近期內通膨可能超出一個月前的預測。

此外，新上任的澳洲財政部長Jim Chalmers警告，澳洲的通膨在好轉之前會先惡化，應為「艱難且昂貴」的冬天做好準備。