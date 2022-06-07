財政部台北國稅局表示，為防杜營利事業藉於低稅負國家或地區成立受控外國企業(CFC)保留盈餘不分配，規避我國稅負，我國於2016年7月27日增訂所得稅法第43條之3，建立營利事業CFC制度，並經行政院核定自2023年度施行，以接軌國際反避稅趨勢及維護租稅公平。

台北國稅局說明，自2023年度起我國營利事業持有符合CFC定義之外國企業股份或資本額且該外國企業不符合豁免門檻規定，則該我國營利事業為營利事業CFC制度之適用對象，應認列CFC投資收益，計入當年度所得額課稅。

所謂CFC，指同時符合「控制要件」及「設立於低稅負國家或地區」的外國企業。至前揭豁免門檻則指「CFC於所在國家或地區有實質營運活動」或「個別CFC當年度盈餘在新台幣700萬元以下」，惟針對前述700萬元的豁免門檻，為避免我國營利事業藉成立多家CFC分散盈餘，以取巧適用豁免規定，爰另規範屬我國同一營利事業控制之全部CFC當年度盈餘或虧損合計為正數且逾700萬元者，其持有有盈餘之個別CFC當年度盈餘，仍應依規定認列CFC投資收益。

台北國稅局舉例說明，國內甲公司直接持有3家CFC且各該CFC於所在國家或地區均無實質營運活動，2023年度CFC1、CFC2及CFC3當年度盈餘分別為虧損200萬元、盈餘500萬元及盈餘600萬元，案例中雖個別CFC當年度盈餘均在700萬元以下，但屬甲公司控制之全部CFC當年度盈餘或虧損合計為正數900萬元(-200萬元＋500萬元＋600萬元)，已逾700萬元，故甲公司應依營利事業CFC制度認列CFC2及CFC3之投資收益，計入當年度所得額課稅。

台北國稅局局強調，CFC制度並非加稅措施，而是為防杜營利事業藉由將CFC盈餘保留不分配，規避原應負擔我國納稅之義務，將CFC當年度盈餘視同分配，提前課稅，為完善我國公平合理稅制一環。